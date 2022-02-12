بالأسماء.. إصابة 4 في تصادم سيارتين بـ«صحراوي البحيرة»

أصيب 4 أشخاص بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم جراء وقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي وتاكسي بطريق مصر اسكندرية الصحراوي بالكيلو 133 بنطاق مركز وادي النطرون، وجري نقل المصابين إلى مستشفى وادي النطرون العام لعمل الفحوصات الطبية اللازمة وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطارا من مركز شرطة وادي النطرون يفيد استقبال المستشفى 4 أشخاص مصابين بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم اثر وقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي وتاكسي بطريق مصر اسكندرية الصحراوي بنطاق ذات المركز وجري عمل الاسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة.

أسفر الحادث عن إصابة كل " احمد سامى الزناتى 32 سنة مقيم السادات مصاب بكدمات متفرقه بالجسم، وكسر في الساق اليمنى واشتباه ما بعد الارتجاج، الصاوى صلاح الصاوى 53 سنة مقيم الغربية مصاب بكدمات متفرقة بالجسم وكسر في الذراع اليسرى واشتباه ما بعد الارتجاج، محمد عاطف منصور 22 سنة مقيم مركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة مصاب بكدمات متفرقة بالجسم واشتباه نزيف في البطن وجرح نافذ في الصدر، عصام فرج سليمان مقيم السادات مصاب باشتباه كسر بالفقرات العنقية و وكدمات بعموم الجسم ويجري التعامل مع الحالات

وجري نقل المصابين إلى مستشفى وادي النطرون العام لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة وحرر المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق في الواقعة.