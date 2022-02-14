زلازل تضرب 4 مناطق متفرقة من العالم: 3 هزات في إيطاليا

شهدت مجموعة من الدول خلال الساعات القليلة الماضية، عدة كوارث طبيعية، منها الزلازل التي هزت جزيرة جوام وإيطاليا ومملكة تونجا وجورجيا، دون الإبلاغ عن وقوع إصابات.

ووقع زلزال بقوة 5.7 درجة على مقياس ريختر قبالة «جزيرة جوام» الواقعة في المحيط الهادئ، دون الإبلاغ عن وقوع إصابات، وقالت «هيئة المسح الجيولوجي» الأمريكية، إنَّ مركز الهزة وقع على بعد 170 كيلومترًا شمال قرية ميروزو.

زلزال جوام وقع على عمق 10 كيلومترات تحت سطح الأرض

وأضافت«المسح الجيولوجي» الأمريكي، أن مركز الهزة وقع على عمق 10 كيلومترات تحت سطح الأرض، وفقًا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وفي إيطاليا، قال «المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل»، أمس الأحد، إنَّ 3 هزات أرضية تتراوح قوتها بين 2.2 و4.1 درجة على مقياس ريختر ضربت مناطق مختلفة في البلاد، مضيفًا أنَّ أقوى هزة وقعت على بعد 25 كيلومترًا من مدينة ريجيو إميليا، وعلى عمق 15 كيلومترًا، فيما لم ترد أنباء عن وقوع إصابات أو أضرار جراء الهزات الأرضية.

زلزال بقوة 5.1 درجة يضرب مملكة تونجا

وضرب زلزال بلغت قوته 5.1 درجة على مقياس ريختر، أمس الأحد، مملكة تونجا، الواقعة في جنوب المحيط الهادئ، وقال «الأورومتوسطي لرصد الزلازل»، إنَّ مركز الزلزال كان على عمق 250 كيلومتراً تحت سطح الأرض عند التقاء خط عرض 18.43 درجة جنوباً وخط طول 175.16 درجة غرباً.

ولم ترد أنباء عن سقوط ضحايا أو خسائر مادية، جراء الزلزال، وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية «واس».

وفي جورجيا، هز زلزال بقوة 6.2 درجة على مقياس ريختر، على بعد 58 كيلومترًا من عاصمة البلاد «تبليسي» في أثناء بث مباشر للقناة الرسمية.

وأعلنت السلطات الجورجية، أنَّ الزلزال وقع بالقرب من «قرية سامبا»، فيما لم ترد أنباء عن وقوع إصابات أو أضرار.