ارتفاع إجمالي إصابات كورونا عالميا إلى 412.2 مليون حالة

ارتفعت حصيلة إصابات فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، حول العالم، منذ ظهوره قبل عامين، إلى 412256978 حالة، فيما وصلت الحصيلة الإجمالية للوفيات إلى 5834293 حالة وفاة، بينما ارتفع مجموع حالات الشفاء إلى 332808883 حالة.

وفي كوريا الجنوبية، سجلت السلطات الصحية، اليوم الاثنين، 54619 إصابة جديدة بكورونا و21 وفاة جديدة، خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى إلى 1405246 إصابة، فيما وصلت الحصيلة الإجمالي لـ الوفيات إلى 7102 وفاة.

وأعلنت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض، ارتفاع عدد المصابين بكورونا في حالات خطيرة إلى 306 مصابين، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «يونهاب» الكورية الجنوبية.

ارتفاع إجمالي إصابات البرازيل إلى 27.4 مليون حالة

وفي البرازيل، سجلت البلاد، أمس الأحد، 54220 إصابة بكورونا و314 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 27479963 حالة، فيما وصلت الحصيلة الإجمالية للوفيات إلى 638362 حالة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية «واس».

وفي بريطانيا، قال كبير موظفي مجلس الوزراء، ستيف باركلي إن حكومة بوريس جونسون تخطط لترك القرار للسلطات المحلية في خطة لتغيير سياستها للتعايش مع كورونا.

مسؤول بريطاني: أنفقنا 400 مليار جنيه إسترليني لمكافحة كورونا

وكتب باركلي في رسالة عبر صحيفة «تليجراف» البريطانية، أن الدولة أنفقت 400 مليار جنيه إسترليني (543 مليار دولار) لمكافحة كورونا، وتريد الآن سحب يدها ماليا ومن حياة الناس، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وفي الصين، قالت لجنة التربية والتعليم في بلدية بكين، أمس الأحد، إنه يجب أن يكون التطعيم باللقاحات المضادة لكورونا بين الطلاب بناء على أساس الموافقة المستنيرة والطوعية.

وأضافت لجنة التربية والتعليم، في بيان، أنها تعارض التطعيم الإلزامي أو اعتبار التلقيح شرطا مسبقا للطلاب للمشاركة في الدروس والأنشطة في المدارس ورياض الأطفال، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «شينخوا» الصينية.

عربيا، طالبت جهات طبية، السلطات الليبية بسرعة إعادة فرض الإجراءات الاحترازية وغلق جزئي لمحاصرة الانتشار الكبير لـ«أوميكرون»، المتحور من كورونا، خاصة مع عزوف أطباء عن العمل مع استمرار أزمة المرتبات، فيما طلبت السلطات الليبية من مصر أطباء وممرضين؛ لسد العجز لديها، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.