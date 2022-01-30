تفاصيل شهادة «زاد الخير» من بنك ناصر.. عائد 13% نصفه يوجه للأعمال الخيرية

يطرح بنك ناصر الاجتماعي، شهادة «زاد الخير»، بعائد 13% سنويا، وهي شهادة استثمارية اجتماعية لمدة عامين، يوجه نصف عائد الشهادة لأعمال الخير والصدقات، والنصف الآخر يوجه للحساب البنكي لصاحب الشهادة.

وأوضح بنك ناصر الاجتماعي، عبر موقعه، أن التعامل بشهادات «زاد الخير» جائز شرعا، وفقا للفتوى رقم 158 لسنة 2021، خاصة أن صاحب شهادة «زاد الخير» يحصل على نصف العائد المميز بنهاية كل سنة مالية، فيما يوجه النصف الآخر من عائد الشهادة لصالح الأعمال الخيرية.

مميزات شهادة «زاد الخير»

- شهادة «زاد الخير» يعمل بها كصدقة جارية أو العمل بها كهبة مشروطة، وذلك وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية.

- يقوم صاحب الشهادة بتحديد أعمال الخير التي يهب الشهادة إليها.

- يجري توجيه نصف عائد الشهادة لصالح الأعمال الخيرية، والنصف الآخر للحساب الخاص بصاحب الشهادة.

- يمكن لصاحب شهادة «زاد الخير» الاختيار من بنود حساب رقم 10700 بالبنك، والمتمثل في «دعم ذوي الهمم، أو اختيار هبة مشروطة، أو صدقة جارية، أو لصالح مشروع حسابات الأيتام، أو دعم التعليم».

- عائد الشهادة 13% سنويا.

صندوق «عطاء» لدعم ذوى الهمم

قال محمد عشماوي نائب رئيس مجلس إدارة بنك ناصر والعضو المنتدب للبنك، إن حجم صندوق «عطاء» يصل إلى 265 مليون جنيه، مشيرا إلى أنه الأول من نوعه كصندوق استثمار خيري لدعم الأشخاص ذوي الهمم، مشيرا إلى أن عوائد الصندوق مكنت من تمويل 11 مشروعا لدعم أصحاب الهمم.

ولفت «عشماوي» إلى أنه يجري العمل على دعم الأشخاص ذوي الهمم من خلال توفير مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر لهم، وتأهيليهم اجتماعيا ومهنيا، من خلال حملة وثائق صندوق «عطاء» الخيري الذي يضم صندوق تحيا مصر، بنك ناصر، بنك مصر، ووزارة الأوقاف.