7 معلومات عن «ليلى بنس» الحاصلة على أفضل مستشاري إدارة الثروات بأمريكا

تصدّرت «ليلى بنس»، رئيس ومؤسسة شركة «بنس»، لإدارة الثروات «Pence Wealth Management»، المركز الأول بقائمة مجلة فوربس كأفضل مستشاري إدارة الثروات على مستوى الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك للعام السادس على التوالي وتحديدا في جنوب كاليفورنيا، كما حصلت «بنس» على المركز الخامس بقائمة المجلة كأفضل مستشاري إدارة الثروات من السيدات.

وهنأت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، «ليلى بنس»، بمحل إقامتها الحالي في كاليفورنيا، مشيرة إلى أنها إحدى الداعمات للمبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، كما أنها واحدة من المصريات بالخارج، التي شاركت فى مؤتمر «مصر تستطيع بالتاء المربوطة».

«الوطن» تستعرض خلال السطور التالية، أبرز المعلومات عن ليلى بنس، وفقا لتصريحاتها لـ «الوطن».

7 معلومات عن «ليلى بنس» الحاصلة على أفضل مستشاري الثروات بكاليفورنيا

1- هاجرت ليلى بنس، من مصر إلى أمريكا عقب انتهاء حرب 1967.

2- قررت ليلى بنس إنشاء وتأسيس شركة «بنس»، لإدارة الثروات، وهي إحدى الشركات الكبرى في أمريكا.

3- شاركت «بنس» في دعم مبادرة المشروع القومي «حياة كريمة»، من خلال حملة تبرعات، وجمعت نحو 500 ألف دولار من المصريين داخل أمريكا.

4- حصلت «بنس»، على المركز الأول بقائمة مجلة فوربس لأفضل مستشاري إدارة الثروات على مستوى الولايات، وذلك للعام السادس على التوالي وتحديدا في جنوب كاليفورنيا.

5- كما حصلت «بنس» على المركز الخامس بقائمة المجلة كأفضل مستشاري إدارة الثروات من السيدات على مستوى الولايات المتحدة الأمريكية.

6- شاركت «بنس» فى نسخة «مصر تستطيع بالتاء المربوطة»، ضمن سلسلة مؤتمرات «مصر تستطيع» التي أطلقتها وزارة الهجرة، لربط الطيور المهاجرة بالوطن الأم.

7- تحرص «بنس»، على التواصل المستمر مع وزارة الهجرة المصرية، للاطلاع على المشروعات والمبادرات الرئاسية، ومن ثم الاشتراك بها لدعمها، وفقا لشعورها بأهمية دور المصريين بالخارج، وعلاقتهم بوطنهم الأم مصر.