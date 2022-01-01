مصرية أمريكية تنجح في جمع 500 ألف دولار تبرعات لصالح مبادرة حياة كريمة

كشفت ليلى بينس، رئيسة ومؤسسة شركة «بنس» لإدارة الثروات «Pence Wealth Management» الواقعة بمدينة نيوبورت بيتش في ولاية كاليفورنيا، وهي إحدى الشركات الكبرى في أمريكا، عن سبب مشاركتها في دعم المشروع القومي الذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي «حياة كريمة»، لتطوير القرى والريف المصري.

هاجرت من مصر إلى أمريكا بعد 1967

وتصنف «بينس»، واحدة من أفضل المستشارين الماليين في أمريكا، وهي مصرية أمريكية، هاجرت إلى أمريكا، عقب حرب 1967 في مصر، برفقة والدتها، وهناك بدأت من الصفر، حتى أصبح لديها واحدة من أكبر الشركات في مجال إدارة الثروات، في أمريكا.

وأشارت «بينس» خلال تصريحاتها لـ«الوطن»، إلى أنها شاركت في دعم مبادرة المشروع القومي «حياة كريمة»، حيث قامت بعمل حملة تبرعات، لجمع مبلغ من المصريين داخل أمريكا، وبلغت قيمة الدعم 500 ألف دولار.

وجاءت فكرة اشتراكها ضمن مشروع «حياة كريمة»، عندما جاءت إلى مصر في زيارة خلال فترة الصيف، وتقابلت مع السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، والتي أخبرتها عن المشروع، ومن ثم قررت «بينس» الاشتراك به، على حد قولها.

وأوضحت «بينس» أنها حرصت على الاشتراك في دعم مبادرة «حياة كريمة»، فور علمها بكون هذه المبادرة ستساعد في تحسين حياة 55 مليون مصري، وكونه موجها للقرى والريف المصري.

أكبر شركات لإدارة الثروات في كاليفورنيا

وأضافت أنه من شهرين قامت بعمل حملة لجمع التبرعات، بالشراكة مع وزارتي الهجرة والتخطيط، عبر تطبيق زووم، لتشجيع المصريين العاملين والمقيمين بالخارج على المشاركة في دعم «حياة كريمة».

كما أكدت رئيسة ومؤسسة شركة «بنس» لإدارة الثروات، أن هناك تواصلا دائما مع وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، لإيمانها بدور المصريين بالخارج، وضرورة تواصلهم مع وطنهم الأم مصر، والمساهمة في المشروعات داخل الوطن.