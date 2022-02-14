سعر الريال السعودي اليوم الاثنين: أكثر العملات استقرارا أمام الجنيه

واصل سعر الريال السعودي، اليوم الاثنين 14-2-2022، استقراره أمام الجنيه المصري في بنوك مصر وشركات الصرافة، وتعد العملة السعودية من أكثر العملات العربية استقرارًا أمام الجنيه بعد الدولار الأمريكي.

أفضل سعر لبيع وشراء الريال السعودي

ويعد بنك مصر أفضل البنوك التي يبيع لها المواطن، الريال السعودي اليوم الاثنين 14-2-2022، بسعر 4.1825 جنيه، بينما جاء البنك الأهلي اليوناني الأفضل للشراء بسعر 4.180 جنيه.

وترصد «الوطن»، عمليات البيع والشراء لـ الريال السعودي، بالجنيه المصري، اليوم الاثنين 14-2-2022، في كافة البنوك بمصر، على النحو التالي:

سعر الريال السعودي في البنوك

واصل سعر الريال السعودي اليوم الاثنين 14-2-2022 الاستقرار في بنوك مصر حيث شهد هدوءا في الطلب في عدد من البنوك وشركات الصرافة، بالرغم من فتح المملكة العربية السعودية باب أداء العمرة للعام الجاري بعد توقف دام عام بسبب الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا.

سعر الريال السعودي ببنك مصر

وصل سعر الريال السعودي الاستقرار في بنك مصر اليوم مقابل الجنيه لليوم الثاني على التوالي اليوم الاثنين 14-2-2022 ليباع الريال السعودي بسعر 4.19 مقابل 4.18 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي في البنك العربي الإفريقي الدولي اليوم

وسجلت العملة السعودية في البنك العربي الإفريقي الدولي نحو 4.20 جنيه للبيع، مقابل 4.06 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي ببنك الإسكندرية

بيع الريال السعودي في بنك الإسكندرية بسعر 4.20، مقابل 4.15 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي ببنك قناة السويس

سجل سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس سعر 4.20 جنيه، مقابل 4.15 للشراء.

سعر الريال السعودي ببنك cib

سجل نحو 4.20 جنيه للبيع مقابل 4.17 للشراء في بنك cib.

سعر الريال السعودي ببنك ميد

بيع الريال السعودي بسعر 4.20 مقابل 4.04 جنيه للشراء ببنك ميد.

سعر الريال السعودي ببنك المصري الخليجي

بيع بسعر 4.20 جنيه مقابل 4.16 للشراء في البنك المصري الخليجي.

سعر الريال السعودي في المصرف العربي الدولي

بيع الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في لمصرف العربي الدولي بسعر 4.20 مقابل 4.17 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي بالبنك الأهلي اليوناني

بيع الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بسعر 4.18 مقابل 4.12 جنيه للشراء.

سعر لريال السعودي ببنك المركزي

بيع الريال السعودي بالبنك المركزي بسعر 4,20 مقابل 4.17 جنيه.