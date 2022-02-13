سعر الريال السعودي اليوم الأحد 13-2-2022 أمام الجنيه

واصل سعر الريال السعودي، اليوم الأحد 13 -2-2022، الاستقرار أمام الجنيه المصري في بنوك مصر وشركات الصرافة.

وجاء بنك مصر أفضل البنوك التي يبيع لها المواطن، الريال السعودي اليوم الأحد 13-2-2022، بسعر 4.1825 جنيه، بينما جاء البنك الأهلي اليوناني الأفضل للشراء بسعر 4.180 جنيه.

وقال متعاملون في شركات الصرافة إنَّ استقرار سعر الريال السعودي مقابل الجنيه يرجع لآلية العرض والطلب، إذ تراجع الطلب خلال تلك الفترة بالرغم من عمرة رجب التي تطلب العملة السعودية وفقًا لما ذكره علي الحريري سكرتير الشعبة العامة لشركات الصرافة لـ«الوطن».

وترصد «الوطن»، عمليات البيع والشراء لـ الريال السعودي، بالجنيه المصري، اليوم الأحد 13-2-2022، في جميع البنوك بمصر، على النحو التالي:

سعر الريال السعودي في البنوك

وواصل سعر الريال السعودي اليوم الأحد 13-2-2022 الاستقرار في بنوك مصر وشهد هدوء في الطلب بعدد من البنوك وشركات الصرافة.

سعر الريال السعودي في العربي الأفريقي الدولي اليوم

وسجلت العملة السعودية في البنك العربي الأفريقي الدولي، نحو 4.20 جنيه للبيع، مقابل 4.06 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي ببنك الإسكندرية

بيع الريال السعودي في بنك الإسكندرية بسعر 4.20، مقابل 4.15 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي ببنك قناة السويس

سجل سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس سعر 4.20 جنيه، مقابل 4.15 للشراء.

سعر الريال السعودي ببنك cib

سجل نحو 4.20 جنيه للبيع، مقابل 4.17 للشراء في بنك cib.

سعر الريال السعودي ببنك ميد

بيع الريال السعودي بسعر 4.20 مقابل 4.04 جنيه للشراء ببنك ميد.

سعر الريال السعودي ببنك المصري الخليجي

بيع بسعر 4.20 جنيه، مقابل 4.16 للشراء في البنك المصري الخليجي.

سعر الريال السعودي في المصرف العربي الدولي

بيع الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في المصرف العربي الدولي بسعر 4.20 مقابل 4.17 جنيه للشراء.