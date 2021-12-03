تفاصيل القرض الشخصي من بنك CIB.. لـ «السفر والمنزل والدراسة»

تفرض ظروف المعيشة أعباءً على العديد من المواطنين، تجعلهم يلجأون للاقتراض الشخصي، لكي يسددوا ديونهم أو يحسنوا دخلهم ويقدروا على شراء احتياجاتهم، لذا يقدم البنك التجاري الدولي «CIB» قرض التمويل الشخصى وهو مصمم للعملاء الأفراد لاقتراض مبلغ تمويلي من البنك، حيث يقدم البنك أيضا برامج تمويلية متعددة ومتخصصة مثل تمويل المصروفات الدراسية، تمويل السفر، تمويل الطاقة الشمسية، تمويل تجديد المنزل.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن»، في السطور التالية وفي إطار ما تقدمه للقارئ من خدمات على مدار الساعة، تفاصيل قرض التمويل الشخصي من بنك CIB وفق الموقع الرسمي للبنك، الذي يقدم القرض الشخصي بضمانات إذا كان الشخص بحاجة إلى سيولة لتغطية مصاريفه.

شروط الحصول على قرض التمويل الشخصي من بنك CIB

يتم تقديم قرض التمويل الشخصي لمن ينطبق عليه المواصفات التالية:

السن: يجب ألا يقل عن 21 سنة ولا يتجاوز عن 60 عامًا في حالة العملاء الموظفين بأجر.

65 عامًا في حالة أصحاب الأعمال والمهن الحرة في تاريخ استحقاق التمويل.

الحالة الوظيفية: العملاء الذين يعملون بأجر وكذلك أصحاب الأعمال وأصحاب المهن الحرة مثل الأطباء.

الدخل الشهري: يجب ألا يقل الحد الأدنى من صافي الدخل الشهري عن 2600 جنيه مصري.

عدد سنوات العمل: يجب على العميل أن يتجاوز الحد الأدنى من سنوات العمل، وقد يتراوح هذا النطاق من 1 إلى 24 شهرًا حسب الحالة الوظيفية (العملاء الموظفين بأجر مقابل العملاء أصحاب الأعمال والمهن الحرة) أو على حسب حالة تحويل الراتب (المحول إلى البنك التجاري الدولي أو البنوك الأخرى).

يمكن منح التمويل للمصريين وغير المصريين الذين يعملون ويقيمون في مصر.

يتم منح جميع التمويلات الشخصية بالعملة المحلية.

المستندات المطلوبة للحصول على قرض التمويل الشخصي

نموذج الطلب.

بطاقة رقم قومي بشرط أن تكون سارية.