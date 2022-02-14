«برايل ون» تابلت للطلاب المكفوفين لأول مرة في مصر (فيديو)

جهاز صغير للغاية، يضم عدداً من الأزرار علوية، وسفلية يتوسطها «سطر برايل» بحروف بارزة، يتغير شكلها مع اختلاف الكلمات، تحتضنه أيادي الطالبات الكفيفات بسهولة ويسر، بشكل أشبه لجهاز التابلت لطلاب الثانوية العامة، إلا أنه يعد مكتبة إلكترونية خاصة بتلك الفئة من ذوي الهمم، تحول لهم النصوص الإلكترونية إلى لغة «برايل» والعكس، مما يمكنهم من كتابة كل ما يريدونه، وإتاحته باللغات العربية والإنجليزية بشكل طبيعي.

أول مكتبة إلكترونية للمكفوفين على مستوى الجمهورية

داخل أسوار مدرسة «النور» للبنات، بإدارة وسط الإسكندرية التعليمية، تحتضن أول مكتبة إلكترونية للمكفوفين على مستوى الجمهورية، وذلك في إطار توجيه القيادة السياسية للاهتمام برعاية ذوي الهمم والقدرات الخاصة، وإبراز إمكاناتهم وقدراتهم ومهاراتهم، ضمن فعاليات مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، «قادرون باختلاف».

مفكرة ذكية مزودة بخلايا «برايل» إلكترونية

وقالت «إيمان أحمد»، مديرة المدرسة، إن المكتبة تضم 6 أجهزة سطور (Braille one)، بالإضافة إلى شاشة تليفزيون سمارت، تم توفيرها للمكتبة عن طريق المشاركة المجتمعية، كنواة لأول مكتبة إلكترونية على مستوى الجمهورية تخدم المكفوفين.

وأضافت «أحمد» لـ«الوطن»، أنها عبارة عن مفكرة إلكترونية ذكية، بها خلايا «برايل» إلكترونية، تمكن الطالب الكفيف من الكتابة والقراءة بطريقة «برايل» بسهولة ويسر، كما يمكن عرض مكتبة كاملة عليها يمكن تصفحها، كما يمكن توصيلها بشاشة كمبيوتر للعرض عليها كملف Word، حيث يحول هذا الجهاز ملفات «برايل» إلى نصوص مكتوبة والعكس، مما يمثل نقلة نوعية في مواكبة التطور التكنولوجي في القراءة والكتابة بطريقة «برايل».

«برايل وان» مرحلة التطور بعد جهاز «البيركنز»

«هند أحمد»، إحدى طالبات الصف الثالث الثانوي بالمدرسة، أكدت أن ذلك الجهاز قد سهل عليهم التعلم والقراءة والتعبير عن ذاتهم بشكل كبير، وذلك كتطوير لجهاز «البيركنز» الشبيه بالآلة الكاتبة للغة «برايل»، حيث يوفر جهاز «برايل وان» السطر الإلكتروني، وهو يتيح للكفيف الكتابة بطريقة «برايل» بكل سهولة.

وأشارت إلى إمكانية تحويل الكتابة إلى الخط المبصر والعكس، بحيث يمكنهم من تحميل الكتب على الجهاز لمساعدتهم على تصفحها، بالإضافة إلى خدمات الإنترنت المعروفة، كما يمكن توصيله بمطبعة «برايل»، ويمكن أيضاً توصيله بشاشة عرض لإلقاء المحاضرات التعليمية.