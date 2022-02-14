اكتشاف آثار أقدام ديناصورات في الصحراء الشرقية.. عمرها يتجاوز 70 مليون سنة

أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، نجاح فريق بحثي من أعضاء هيئة التدريس في الجامعة، في تسجيل أول دليل مادي على وجود آثار أقدام ديناصورات من آكلي اللحوم والأعشاب على أسطح طبقات الحجر الرملي النوبي بجنوب الصحراء الشرقية، يرجع تاريخها الجيولوجي إلى أكثر من 70 مليون سنة.

بدأ فريق البحث عمله عام 2018

وقال الدكتور الخشت، إنّ الفريق البحثي بدأ عمله في عام 2018 من خلال 3 من العلماء المصريين؛ 2 من كلية العلوم جامعة القاهرة وهما: الدكتور وليد جمال كساب، الأستاذ المساعد بقسم الجيولوجيا، والدكتور محمد قرني، الأستاذ المساعد بقسم الجيولوجيا ومدير معمل الحفريات الفقارية بجامعة القاهرة، بالاشتراك مع الدكتور جبيلي أبوالخير، الأستاذ المساعد بكلية العلوم جامعة الوادي الجديد، ومدير مركز الحفريات الفقارية، في البحث عن الدلائل المادية بمنطقة القصير قفط جنوبي الصحراء الشرقية، ونشر ورقة بحثية تسجل نتائج الفريق البحثي في دورية «جيولوجيكال جورنال» في ديسمبر 2021.

أهم الاكتشافات بالصحراء الشرقية

وأضاف رئيس جامعة القاهرة أنّ هذا الكشف العلمي هو الأهم في الصحراء الشرقية بمنطقة المثلث الذهبي، وإضافة جديدة تسهم في فك طلاسم تلك الفترة التاريخية بمصر وقارة أفريقيا، كما يسهم هذا الاكتشاف بتنمية منطقة المثلث الذهبي سياحيًا وتراثيًا بتحويلها إلى مزار سياحي أو محمية طبيعية ذات قيمة اقتصادية وتراثية كبيرة.

العثور آثار الأقدام

وأوضح الخشت، أنّ الفريق البحثي عثر على العديد من آثار الأقدام مختلفة الأحجام والعمق، وباستخدام معادلات رياضية وبرامج متخصصة نجح في التعرف على أوزان وأطوال بعض هذه الديناصورات من آكلي اللحوم والتي قُدرت أوزانها بـ500 كيلو جرام، و900 كيلو جرام، كما تم أيضًا تحديد ديناصورات من آكلات الأعشاب.

آثار أقدام ديناصورات آكلات اللحوم والأعشاب

وتشير آثار أقدام الديناصورات من آكلي اللحوم والأعشاب على أسطح طبقات الحجر الرملي النوبي بجنوب الصحراء الشرقية أن عمر هذه الديناصورات يرجع تاريخها الجيولوجي إلى أكثر من 70 مليون سنة، إذ كانت تعيش في ما يعرف بالعصر الكريتاسي العلوي الذي بدأ منذ نحو 100 مليون سنة وحتى عمر 66 مليون سنة مضت، وهي فترة زمنية غير معروفة بشكل كبير وتحتاج إلى العديد من الدراسات المستقبلية.

يذكر أنّه جرى توثيق الاكتشاف الحالي بنشر ورقة بحثية في مجلة جيولوجيكال العلمية العالمية (logical Journal Geo) في نهاية ديسمبر 2021 وهي مجلة علمية عالمية متخصصة ذات سمعة عالية ومعادل تأثير متميز ومصنفة Q1 وتتبع دار النشر ويلي (Wiley) ومدرجة في قوائم التصنيف العالمية (Web of Science and Scopus).