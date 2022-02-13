ملفات على طاولة «الأعلى للجامعات» الخميس المقبل.. تعرف عليها

يعقد المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، الخميس المقبل، اجتماعه الدوري بحضور الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ورؤساء الجامعات الحكومية، وبمشاركة كل من الدكتور محمد لطيف، أمين المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، والدكتور محمد أيمن عاشور نائب وزير التعليم العالي لشؤون الجامعات، والدكتور عادل عبدالغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

ومن المقرر أن يناقش المجلس عددا من الموضوعات المهمة المتعلقة بالتعليم الجامعي.

وكشفت مصادر بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمجلس الأعلى للجامعات الحكومية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أبرز الملفات المتوقع مناقشتها على طاولة الأعلى للجامعات وتتمثل في الآتي:

- مناقشة كل الاستعدادات للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي الجاري في ظل أزمة كورونا.

- التأكيد على الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجاري والفصل الدراسي الثاني وموعد الامتحانات.

- منافشة إجراءات الجامعات الحكومية والخاصة لمجابهة فيروس كورونا.

- متابعة موقف التطعيمات ضد فيروس كورونا كوفيد 19، واستعدادات المستشفيات الجامعية لمواجهة أي سيناريوهات تتعلق بأزمة كورونا.

- متابعة عمليات التصحيح لامتحانات الفصل الدراسي الأول والتأكيد على سرعة ظهور النتائج.

- متابعة خطط الجامعات والأنشطة الطلابية خلال الفصل الدراسي الثاني.

استعدادات الجامعات الحكومية والخاصة للفصل الدراسي الثاني

وفي السياق ذاته تواصل الجامعات الحكومية والخاصة الاستعدادات للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي الجاري 202، المقرر انطلاقه يوم 19 فبراير الجاري، وكذلك بدأت العديد من الكليات الكشف عن نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي الجاري للكليات ذات الأعداد القليلة والكليات التي أدت امتحانات الفصل الدراسي الأول إلكترونيا.