السيسي: غير معقول أن تظل أفريقيا تدفع ثمن تأخرها لأسباب تاريخية

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إن أفريقيا لأسباب تاريخية كانت دائما متأخرة، وحينما وصلنا لمرحلة التقدم الإنساني الذي حدث بالعالم كله ظلت أفريقيا متأخرة، وبالتالي فإنه من غير المعقول أن تظل أفريقيا طوال الوقت تدفع ثمن الأسباب التاريخية.

وأضاف الرئيس السيسي قائلا: «الدول الأفريقية مش هتفضل تدفع ثمن الآثار التي نتجت عن الفترة التي كان بها تواجد استعماري بالقارة واستغلال مواردها لسنوات طويلة جدا، وبالتالي القارة بقت أقل قارات العالم تقدما وأكثر قارات العالم من حيث محدودية الدخل، بجانب الفقر والجهل والتخلف الموجودين بحجم ضخم جدا».

وتابع الرئيس خلال كلمته بمؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول «إيجبس 2022» في دورته الخامسة، أن «نص سكان القارة معندهمش طاقة، وفي 400 ألف بيموتوا نتيجة استخدام الخشب ومواد أولية، تفتكرو دول زي كدا تستطيع أن تتعامل مع مطالب الطاقة الجديدة والمتجددة».