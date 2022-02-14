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السيسي: 400 مليار دولار تكلفة مشروعات البنية التحتية بمصر في 7 سنوات

كتب:

شريف سليمان
10:55 ص | الإثنين 14 فبراير 2022
الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس عبدالفتاح السيسي

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن الدولة المصرية أنفقت ما يقرب من 400 مليار دولار على مشروعات البنية التحتية خلال 7 سنوات.

وأضاف السيسي خلال كلمته بمؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول «إيجبس 2022» في دورته الخامسة: «في أي وقت من الاوقات كنا بنحاول نعمل إصلاح اقتصادي حقيقي كان المواطن المصري معندهوش استعداد يتجاوب معانا، لكن لما وجد النتائج والآثار للبنية التحتية تحمل آثار اقتصادية صعبة».

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بقلم شريف سليمان