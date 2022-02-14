تحركات أسعار الذهب يوم الفلانتين: نصائح بالبيع وتجنب الشراء

كشف تجار الصاغة، سعر الذهب مساء اليوم الاثنين 14-2-2022، وهو يوم الفلانتين، ناصحين المواطنين الراغبين في شراء الشبكة أو الادخار الانتظار إلى آخر الأسبوع الجاري، وبالتحديد مساء يوم الجمعة 18 فبراير 2022.

تحرك سعر الجرام عالميًا ومحليًا

ويتوقع تجار الذهب تحرك سعر الجرام عالميًا ومحليًا اليوم الاثنين مرجعين الأسباب إلى الاضطرابات الروسية الأوكرانية، إذ يعد ملاذاً آمناً في ظل الأزمات والتقلبات العالمية سواء للبنوك المركزية حول العالم بعيداً عن العملات المتقلبة، وخصوصاً الدولار وزيادة الطلب على المعدن النفيس، إذ تعد آلية العرض والطلب من العوامل التي تؤثر على سعر الذهب وارتفاع أسعار النفط لتصل إلى 93 دولارًا للبرميل الواحد.

كما توقع حدوث تذبذب خلال الأيام اللاحقة ليوم الإثنين الجاري بسبب مضاربات المستثمرين الذين يتحكمون في صعود وهبوط المعدن النفيس من خلال طرحهم لكميات كبيرة منه، فيؤدى ذلك إلى انخفاض سعرة ثم يشترونها بكميات كبيرة، ثم يعرضونه بكميات أقل فيؤدي إلى ارتفاع سعره وفقًا لآلية العرض والطلب.

وأكّد رفيق العباسي رئيس شعبة الذهب بالغرف الصناعية السابق، لـ«الوطن» أنَّ زيادة الطلب على هذا المعدن النفيس ستؤدي حتماً إلى رفع سعره اليوم الاثنين لا محالة، نتيجة لقانون العرض والطلب.

سعر الذهب عالميًا

وعلى الصعيد لصعيد العالمي، سجّلت الأوقية سعر 1.856.62 دولار اليوم الاثنين، وبيع جرام الذهب عيار 24 بسعر 59.69 دولار، وسجل عيار 22 سعر 54.71 دولار، وبيع عيار 21 بسعر 52.23 دولار، فيما بيع عيار 18 بسعر 44.76 دولار.سعر الذهب محليًا اليوم.

أسعار الذهب في محلات الصاغة

يباع عيار 24 بسعر 929 جنيهًا، وعيار 21 بسعر 813 جنيهًا، وسجل عيار 18 قيمة 697 جنيهًا فيما يباع الجنيه الذهب بسعر 6 آلاف و504 جنيهات.