الحالة الصحية للفنان أحمد حلاوة.. أسرته تطالب محبيه بالدعاء له

تدهورت الحالة الصحية للفنان أحمد حلاوة خلال الساعات الماضية، ولا زال محتجزا داخل أحد المستشفيات، يعاني من فيروس كورونا، وصعوبة كبيرة في التنفس.

الحالة الصحية للفنان أحمد حلاوة

وطالبت هبة حلاوة، ابنة الفنان أحمد حلاوة بالدعاء لوالدها بالشفاء العاجل، في تصريحات لـ«الوطن»، قائلة: «والدي حالته خطرة، ولم تتحسن حتى الوقت الحالي، وأطالب الجمهور بالدعاء له بالشفاء العاجل، ورفع البلاء والمرض عنه».

تطورات حالة أحمد حلاوة

وأكدت «هبة حلاوة»، أنّ هناك عدد كبير من الفنانين والأقارب يحاولون الاطمئنان على صحة والدها هاتفيا بصورة يومية، لكن حالته لا تسمح له بالتحدث مع أحد.

وكانت ابنة الفنان أحمد حلاوة أعلنت إصابة والدها بفيروس كورونا، الثلاثاء الماضي، عبر حسابه على «فيس بوك»، وطالبت محبيه بالدعاء له بعد تدهور حالته الصحية.

معلومات عن الفنان أحمد حلاوة

اسمه الحقيقي أحمد صلاح رجب حلاوة، وهو من مواليد 7 يناير 1949، شارك في 38 فيلما سينمائيا و87 عملا دراميا و5 عروض مسرحية.

كما شارك «حلاوة»، خلال السباق الرمضاني الماضي في عملين فنيين، أولهما مسلسل «الاختيار 2»، تأليف هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي، ومسلسل «النمر»، بطولة محمد إمام، هنا الزاهد، نرمين الفقي، بيومي فؤاد، محمود حافظ، محمد رياض، علاء مرسي، أحمد خالد صالح، ولاء الشريف، محمد محمود، أحمد حلاوة، وخالد أنور، من تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل، من إنتاج سينرجي للإنتاج الفني.

تدرج الفنان أحمد حلاوة في العديد من المناصب، حيث عمل معيدًا في قسم التمثيل والإخراج بأكاديمية الفنون بالمعهد العالي للفنون المسرحية، وأخصائي مسرح بالثقافة الجماهيرية بوزارة الثقافة، ومدرسا للمسرح في كليات التربية النوعية، وساهم في إنشاء قسم علوم المسرح بكلية الآداب جامعة حلوان كأستاذ في قسم التمثيل والإخراج، وتولى إخراج وتأليف العديد من المسرحيات.