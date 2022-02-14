ابنة أحمد حلاوة: حالته غير مستقرة.. ادعوله

قالت هبة حلاوة، ابنة الفنان أحمد حلاوة، إن حالة والدها غير مستقرة بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، مناشدة الجمهور بالدعاء له لأن كورونا يترك آثارا على المصابين به إذا كانوا من كبار السن.

أشرف زكي وقف جانب والدي

وأضافت «حلاوة» خلال لقاء في برنامج «مساء dmc » المذاع على فضائية «dmc»، اليوم الأحد، وتقدمه الإعلامية إنجي القاضي، أن الأطباء يفعلون ما بوسعهم، مؤكدا أن نقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف زكي لم يقصر في علاج والدها، متابعة: «شخص محترم جدا، وربنا يجازيه خير، وإحنا في حالة لا تسمح بالرد على الرسائل والمكالمات الكثيرة، شكرا على الحب ده، وبعتذر للناس كلها مش قادرين نرد، باطلب الناس تدعي له عشان إن شاء الله تعدي إصابته على خير».

تاريخ طويل للفنان أحمد حلاوة

وكان آخر أعمال الفنان أحمد حلاوة حكاية «90 يوم»، ضمن حكايات مسلسل «ورا كل باب»، بطولة نضال الشافعي، وأحمد رفعت، وميمي جمال، وعفاف رشاد، ومن إخراج أحمد صالح.

وشارك «حلاوة» في أعمال درامية عديدة منها مسلسل «رأفت الهجان»، وحصل على شهادة البكالوريوس في الهندسة تخصص اتصالات عام 1969، وبكالوريوس المعهد العالي للفنون المسرحية تخصص تمثيل وإخراج من أكاديمية الفنون بالقاهرة عام 1973، ودبلوم الدراسات العليا في المعهد العالي للفنون المسرحية، ودرجة الدكتوراه في فلسفة الفنون من جامعة الفن المسرحي والسينما ببوخارست في رومانيا.