المشدد 15 عاما لـ4 عمال بتهمة هتك عرض بائع في منشأة ناصر

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة في العباسية، اليوم، بالسجن المشدد 15 عامًا، لـ4 أشخاص بتهمة خطف عامل بالإكراه وهتك عرضه، بمنشأة ناصر.

وصدر الحكم برئاسة المستشار وفيق محمد مكاوي، وعضوية المستشارين محمد محمود شعبان، ووليد المداروي، وأمانة سر رفاعي فهمي وحسام كمال.

خطف وهتك عرض

وأحالت النيابة المتهمين، وهم: محمد عيد وأشقاؤه أحمد وعبد الوهاب وكريم، عمال، إلى محكمة الجنايات؛ لأنهم في 12 مايو 2019 بدائرتي قسم شرطة منشأة ناصر ومدينة نصر، خطفوا المجني عليه «حمدي. ع، بائع» بالإكراه بأن هددوه باستخدام أسلحة بيضاء واقتادوه عنوة إلى إحدى الوحدات السكنية فأقصوه عن أهله، واقترنت تلك الجريمة بأخرى؛ إذ أنه في ذات الزمان والمكان هتكوا عرض المجني عليه.

اقتحام منزل الضحية

واتهمتهم النيابة أيضا بضرب المجني عليه، والتسبب في عجزه.

وقال الشاهد الأول في التحقيقات، إنه خلال وجوده بمسكن شقيقه فوجئ بالمتهمين يقتحمون المسكن مدججين بأسلحة بيضاء استخدموها في تهديده وتمكنوا من اختطافه بأن اقتادوه عنوة إلى وحدة سكنية أخرى، واحتجزوه وتعدوا عليه بالضرب محدثين إصابته وقاموا بهتك عرضه؛ بأن جردوه من ملابسه.