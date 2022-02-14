«غراب» لعاملي وحدة القطاوية المحلية: احسنوا استقبال المواطنين

زار الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، الوحدة المحلية بالقطاوية التابعة لرئاسة مركز ومدينة أبو حماد، للتأكد من تواجد العاملين بمقر عملهم وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين، وتفقد أقسام الوحدة واطلع على سجل الحضور والانصراف.

متابعة الإيرادات

شدد «غراب» على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين بمواعيد العمل الرسمية، كما حرص على متابعة موقف المتحصلات والإيرادات بالوحدة، مؤكدا على ضرورة تفعيل دور موظفي قسم الإشغالات لتحصيل الإيرادات وتعظيم موارد الدولة ، وأوصى العاملين بالوحدة بحسن استقبال المواطنين وسرعة إنهاء مصالحهم طبقا للقانون.

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أيضا شدد على ضرورة تفعيل دور لجان المتابعة الميدانية بالمراكز والمدن والأحياء، لإحكام الرقابة والسيطرة على العاملين بالجهاز الإداري، والتأكد من تواجدهم بمقر عملهم، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المقصرين.

حملات للنظافة ورفع القمامة

كلف محافظ الشرقية، وجيه صدقي رئيس مركز أبو حماد، بتكثيف حملات النظافة ورفع تراكمات القمامة أولا بأول من على جانبي طريق «السعدية - العزازي» لخلق جو صحي وبيئي للمواطنين، موجها بإزالة كافة الإشغالات وإلزام أصحاب المنشآت التجارية بالمساحات المخصصة لهم، وعدم التعدي على حرم الطريق وتطبيق القانون على المخالفين.

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وأكد أنه سيواصل جولاته المفاجئة لكافة المراكز والمدن والأحياء، لمتابعة أداء رؤساء المراكز والمدن والأحياء ورؤساء الوحدات المحلية القروية التابعة لها، مضيفا أن الفترة الحالية تتطلب من الجميع بذل المزيد من الجهد والعمل لنيل رضا المواطن.