تعرف على توقعات أسعار الذهب يوم الفلانتين وأنسب وقت للبيع

يترقب المواطنون الراغبون في الزواج أو الادخار سعرًا جديدًا للذهب مع بدء التعاملات اليومية للبورصات العالمية غدًا، ويتوقع تجار الذهب تحرك سعر الجرام عالميًا ومحليًا مرجعين الأسباب إلى الاضطرابات الروسية الأوكرانية.

ويظل الذهب ملاذاً آمناً في ظل الأزمات والتقلبات العالمية سواء للبنوك المركزية حول العالم، بعيداً عن العملات المتقلبة، وخصوصاً الدولار، بحسب نادي نجيب سكرتير الشعبة العامة للذهب بالغرف التجارية السابق، الذي أكّد لـ«الوطن» أن زيادة الطلب على هذا المعدن النفيس ستؤدي حتماً إلى رفع سعره غدا الاثنين لا محالة، نتيجة لقانون العرض والطلب.

توقعات بصعود أونصة الذهب إلى 2000 دولار

ولفت إلى أنَّ أي هجوم تشنه روسيا نحو أوكرانيا سيؤدي إلى اشتعال أسعار الذهب، وسيقود أونصة الذهب إلى الصعود لنحو 2000 دولار على أقل تقدير في البورصة العالمية، موجهًا المواطنين الراغبين في الاستثمار التوقف مؤقتًا فيما نصح المواطنين الراغبين في البيع الانتظار حتى آخر الأسبوع الجاري.

وتوقع مزيدًا من الارتفاعات المتتالية في المعدن النفيس بسبب الاضطرابات العالمية للاستفادة من العائد الكبير للجرام الواحد، لافتًا إلى أنَّ الارتفاع الكبير في سعر المعدن الأصفر يقلل الشراء لدى محلات الصاغة في المحافظات المختلفة.

أما عن سعر الذهب عالميًا قبيل يوم الاثنين وعلى الصعيد العالمي، فقد سجّلت الأوقية سعر 1.861.29 دولار اليوم الأحد، وبيع جرام الذهب عيار 24 بسعر 59.84 دولار، وسجل عيار 22 سعر 54.85 دولار، وبيع عيار 21 بسعر 52.36 دولار، فيما بيع عيار 18 بسعر 44.88 دولار.

سعر الذهب محليًا اليوم الأحد

سجلت أسعار الذهب محلات الصاغة، اليوم الأحد ليباع عيار 24 بسعر 929 جنيهًا، وعيار 21 بسعر 813 جنيهًا، وسجل عيار 18 قيمة 697 جنيهًا فيما يباع الجنيه الذهب بسعر 6 آلاف و504 جنيهات.