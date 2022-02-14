7 شروط للحصول على شقة من وحدات الإسكان المتوسط.. حضر ورقك الحجز غدا

يستقبل صندوق الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري، غدا، طلبات الحجز الخاصة بوحدات الإسكان المتوسط «دار مصر، سكن مصر، جنة»، إذ تستمر فترة التقديم من 15 فبراير حتى 8 مارس.

وحددت وزارة الإسكان بعض الشروط التي يجب أن تنطبق على المتقدم حتى يتمكن من الحصول على وحدة سكنية من الإسكان المتوسط، والتي جرى الإعلان عنها خلال الفترة الماضية، وتتضمن الشروط الآتي:

شروط الحصول على وحدة الإسكان المتوسط

1. يجب أن يكون المتقدم شخصا طبيعيا، وليس مؤسسة أو شركة.

2. لابد أن يكون مصري الجنسية.

3. يجب أن يكون المتقدم من أبناء المحافظة التي يجرى الطرح بها.

4. يجب أن لا يقل سن المتقدم عن 21 عاما، ولا يزيد عن 75 عاما، في حالة أصحاب المعاشات.

5. لابد أن يكون المتقدم من متوسطي الدخل، بحيث لا يزيد صافي دخله الشهري عن 10 آلاف للأعزب و14 ألف للأسرة.

6. أن لا يكــون قــد ســبق للمتقدم أو للأسرة «الزوج/ الزوجــة/ الوالد القصــر»، الحصول على وحــدة سكنية أو قطعة أرض سكنية، أيـا كان نوعها بالمدن الجديدة أوالمحافظـات.

7. ولا يحق للمتقدم أو الأسرة «الزوج/الزوجة/ الأولاد القصــر»، التقــدم لحجــز أكثـــر مــن وحــدة ســكنية فــي المــدن الجديــدة والمحافظــات.

الأوراق المطلوبة لحجز وحدة سكنية

1. مــلأ و توقيع استمارة حجــز الوحــدة السـكنية.

2. صورة من بطاقة الرقم القومي للمتقدم والزوجة، بشرط أن تكون سارية.

3. شهادة بإثبات صافي الدخل السنوي أو الشهري للفرد أو الأســرة، على أن تكــون مختومــة وموقعــة ومؤرخــة مــن جهــة العمــل فــي تاريــخ العام.