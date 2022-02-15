درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 15-2-2022 في مصر

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية، أن يسود طقس معتدل خلال ساعات النهار، على القاهرة الكبري، ومحافظات الوجه البحري، في حين أنه مائل للبرودة على السواحل الشمالية الغربية، والسواحل الشرقية، ومحافظات الوجه البحري، في حين أنه يصبح مائلا للدفء على محافظة جنوب سيناء، ودافئ على محافظات جنوب البلاد، في حين يصبح شديد البرودة ليلا على جميع مدن محافظات الجمهورية.

وأكدت هيئة الأرصاد، استمرار ظهور الشبورة المائية الكثيفة، في طقس اليوم، حيث تبدأ من الساعة الرابعة فجرا والتي تستمر إلى نحو التاسعة صباحا، وهي شبورة كثيفة تعوق الرؤية الأفقية على الطرق المؤدية إلى السواحل الشمالية الشرقية والسواحل الغربية.

وأكدت هيئة الأرصاد الجوية في بيان صادر عنها، عن وجود نشاط للرياح في طقس اليوم، وذلك على محافظات شمال الصعيد ومدن محافظة جنوب سيناء، ولكنها متقطعة على فترات.

درجات الحرارة اليوم الثلاثاء

درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن ومحافظات الجمهورية

القاهرة 20- 09

الإسكندرية 17- 11

وادي النطرون 19- 11

طنطا 20- 10

شبين الكوم 20 - 09

دمنهور 18- 10

بلطيم 16- 10

مطروح 17- 11

السلوم 17- 10

سيوة 18- 06

بورسعيد 18- 11

دمياط 17- 11

الزقازيق 20- 09

المنصورة 20- 09

الإسماعيلية 20- 09

السويس 20- 09

العريش 18- 11

رفح 18- 11

رأس سدر 22- 11

نخل 18-00

نويبع 16-21

طابا 20- 14

كاترين 15- 02

الطور 21-10

شرم الشيخ 23-14

الغردقة 23- 13

مرسى علم 20- 11

الفيوم 20- 05

بني سويف 20-07

المنيا 21-07

أسيوط 21- 07

سوهاج 22 -06

قنا 24- 08

الأقصر 25- 09

أسوان 26- 10

إدفو 26-08

أبو سمبل 23-12

الوادي الجديد 19- 06

شلاتين 26- 12

أبو رماد 26- 13

حلايب 22- 12

رأس حدربة 22- 12.