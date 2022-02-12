درجات الحرارة اليوم السبت 12-2-2022 في مصر

كشف خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن توقعاتهم اليوم السبت بشأن درجات الحرارة وحالة الطقس المتوقعة على البلاد، حيث تشهد البلاد بداية من اليوم حالة من الاستقرار تستمر حتى نهاية الأسبوع لتسجل العظمى في بعض المناطق درجة حرارة تبدأ من 18 درجة وتصل ذروتها في بعض المناطق الأخرى لـ 26 درجة مئوية .

وأوضحت الأرصاد في بيان صادر عنها، أن البلاد اليوم ستشهد أجواء معتدلة نهارا على جميع المناطق من القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، وأخيرا دافئ على جنوب الصعيد.

شبورة مائية كثيفة على الطرق المؤدية إلى السواحل الشمالية الشرقية والغربية

وأضافت الهيئة، أن حالة الطقس خلال ساعات الليل ستشهد طقسا شديد البرودة يصل لحد الصقيع على بعض المناطق كالسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية، إلى أن البلاد ستشهد شبورة مائية كثيفة على الطرق المؤدية إلى السواحل الشمالية الشرقية والغربية، والقاهرة الكبرى والوجه البحري، ووسط سيناء وشمال الصعيد، مشمس على جنوب الصعيد وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.

درجات الحرارة اليوم السبت

ووفق بيان الأرصاد جاءت تفاصيل درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت على النحو التالي:

القاهرة 20- 10

الإسكندرية 19- 10

وادي النطرون 20- 10

طنطا 19- 10

شبين الكوم 20- 11

دمنهور 18- 10

بلطيم 18- 10

مطروح 18- 11

السلوم 18- 10

سيوة 19- 06

بورسعيد 19- 09

دمياط 19- 11

الزقازيق 20- 10

المنصورة 19- 10

الإسماعيلية 20- 10

السويس 20- 10

العريش 18- 10

رفح 18- 10

رأس سدر 20- 11

نخل 17-06

نويبع 20- 13

طابا 17- 14

كاترين 14- 00

الطور 21-12

شرم الشيخ 22-14

الغردقة 22- 13

مرسى علم 23- 12

الفيوم 19- 05

بني سويف 20-06

المنيا 20-05

أسيوط 21- 05

سوهاج 22-05

قنا 24- 09

الأقصر 25- 09

أسوان 26- 11

إدفو 26-10

أبو سمبل 25-11

الوادي الجديد 23- 09

شلاتين 24- 13

أبو رماد 21- 13

حلايب 20- 14

رأس حدربة 20- 14.