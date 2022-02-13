توقعات طقس 72 ساعة مقبلة.. معتدل على القاهرة وأمطار على السواحل الشمالية

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عبر موقعها الرسمي، عن توقعات حالة الطقس خلال 72 ساعة مقبلة، إذ يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود بداية من غد الإثنين وحتى الأربعاء 16 فبراير، طقس معتدل على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائل للبرودة على السواحل الشمالية، مائل للدفء شمال الصعيد، دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد نهارا، وشديد البرودة ليلا على الأنحاء كافة، يصل لحد الصقيع على شمال الصعيد ووسط سيناء.

وأكد خبراء الأرصاد، أنّ غدًا الإثنين سيشهد نشاط للرياح على مناطق من جنوب سيناء وشمال الصعيد أحيانا، فضلًا عن وجود أمطار خفيفة بنسبة حدوث 30% على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

كما تشهد البلاد شبورة مائية تزداد كثافتها بداية من الساعة 4 صباحا وحتى 8 صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وتستمر حتى الجمعة 19 فبراير.

درجات الحرارة المتوقعة الاثنين 14 فبراير

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 10.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 10.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 18 والصغرى 11.

جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمي 23، والصغري 15.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 07.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 10.

درجات الحرارة المتوقعة الثلاثاء 15 فبراير

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 19 والصغرى 10.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 19 والصغرى 10.

السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 18 والصغرى 11.

جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 14.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 07.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 10.

درجات الحرارة المتوقعة الأربعاء 16 فبراير

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 19 والصغرى 10.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 19 والصغرى 10.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 18 والصغرى 11.

جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 23، والصغرى 14.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 07.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 10.