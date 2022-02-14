درجات الحرارة اليوم الاثنين 14-2-2022 في مصر

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن توقعات الطقس اليوم الاثنين، إذ سيكون معتدلا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائلا للبرودة على السواحل الشمالية، والدفء شمال الصعيد، وجنوب سيناء والصعيد نهارا، أما ليلا طقس شديد البرودة على كافة الأنحاء، يصل لحد الصقيع على شمال الصعيد ووسط سيناء.

الظواهر الجوية اليوم

وأوضحت الهيئة في بيانها، أنه من المتوقع أن تتكون الشبورة المائية، والتي تؤثر على حالة الطقس في اليوم، وتزداد كثافتها من 4 إلى 8 صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

كما أنه من المتوقع هطول أمطار خفيفة بنسبة حدوث 30% على بعض مناطق السواحل الشمالية الغربية، في فترات متقطعة، بالإضافة لنشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء وشمال الصعيد أحيانا.

درجات الحرارة اليوم

وفيما يلي بيان بـ درجات الحرارة المتوقعة، غدًا، على محافظات ومدن الجمهورية.

القاهرة 20- 10

الإسكندرية 18- 11

وادي النطرون 20- 11

طنطا 20- 10

شبين الكوم 20- 10

دمنهور 20- 10

بلطيم 19- 11

مطروح 18- 11

السلوم 18- 10

سيوة 18- 06

بورسعيد 18- 11

دمياط 18- 11

الزقازيق 20- 10

المنصورة 20- 10

الإسماعيلية 19- 10

السويس 19- 10

العريش 18- 11

رفح 18- 11

رأس سدر 23- 11

نخل 19-00

نويبع 22- 16

طابا 20- 14

كاترين 15- 02

الطور 21-10

شرم الشيخ 23-15

الغردقة 23- 13

مرسى علم 22- 12

الفيوم 21- 05

بني سويف 21-07

المنيا 21-07

أسيوط 21- 06

سوهاج 22-06

قنا 26- 09

الأقصر 27- 09

أسوان 27- 10

إدفو 26-10

أبوسمبل 23-12

الوادي الجديد 24- 08

شلاتين 25- 12

أبورماد 25- 13

حلايب 22- 12

رأس حدربة 22- 12.