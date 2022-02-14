طقس البحيرة اليوم.. غائم جزئيا والعظمى 20 درجة مئوية

تشهد محافظة البحيرة، اليوم الإثنين، طقسا غائما جزئيا مع ثبات في درجة الحرارة، إذ يسود المحافظة هذه الأيام، طقس معتدل مع سطوع لأشعة الشمس على مختلف المدن والمراكز، عقب موجة من الصقيع وسقوط الأمطار الغزيرة، التي ضربت المحافظة، خاصة المدن الساحلية: إدكو ورشيد والمحمودية.

طقس البحيرة اليوم

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد، اليوم، طقس معتدل الحرارة نهارا، مائل للبرودة على السواحل الشمالية، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء، موضحة أن، غدا الثلاثاء، يشهد طقسا غائما جزئيا، وشبورة مائية صباحا، تكون كثيفة أحيانا.

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ويتوقع الخبراء، أن تكون حالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية، وتسجل درجات الحرارة العظمى 20 درجة، والصغرى 10 درجات.

الاستعداد المستمر لموجات الطقس السيئ

وجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، برفع درجة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع الأمطار ورفعها من الشوراع والميادين، لتسيير الحركة المرورية أمام المواطنين في حالة الطقس السيئ، مشددا على نشر معدات الأمطار داخل المدن والمراكز والتي بلغ عددها 1260 معدة.

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وشدد «آمنة» على ضرورة صيانة أسلاك الكهرباء وأعمدة الإنارة واللوحات المعدنية المثبتة في الشوارع والميادين، تحسبا لوقوع الحوادث مع حركة الرياح الشديدة التي قد تتعرض لها المحافظة مع موجات الطقس السيئ، موجها بمراجعة المنازل الآيلة للسقوط وكذلك المعديات النهرية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف منها ومتابعتها بشكل مستمر حفاظا على سلامة وأرواح المواطنين.