إحالة 92 من العاملين بالمنشآت الحكومية في البحيرة للتحقيق

وجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، بضرورة متابعة مدى الانضباط الإداري وحركة سير العمل في جميع المصالح والهيئات الحكومية والخدمية والصحية بمدن ومراكز المحافظة، لمتابعة التزام العاملين بالقواعد المنظمة ومواعيد العمل الرسمية مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين والمقصرين، وفي هذا الشأن نفذت الوحدات المحلية بالتنسيق مع الرقابة والمتابعة، حملات تفتيشية مكثفة، وتم المرور على المنشآت الحكومية والوحدات الصحية.

حملات بالأسواق والمحلات

أسفرت الحملات عن إحالة 79 من العاملين بالمصالح الحكومية والصحية بالدلنجات للتحقيق، لتغيبهم وتركهم العمل بدون سند قانوني، كما تم إحالة 13 من العاملين بالوحدات الصحية والجمعيات الزراعية بشبراخيت بنطاق محلة فرنوى، الربدان، محله بشر، للتحقيق، لتركهم العمل بدون سند قانوني، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين والمقصرين.

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كما نفدت الوحدات المحلية بـ البحيرة، حملات رقابية مكثفة على الأسواق والمحال التجارية لإزالة الإشغالات في الشوارع والميادين لتسيير الحركة المرورية أمام المواطنين، وأسفرت الحملات عن إزالة 600 حالة إشغال طريق تنوعت ما بين ثابتة ومتحركة في دمنهور، كما تم إزالة 80 حالة إشغال طريق ومصادرة 15 شيشة في الدلنجات، ورفع 50 حالة إشغال طريق في أبو حمص.

أيضا تم إزالة 380 حالة إشغال طريق تنوعت ما بين ثابت ومتحرك في كفر الدوار بنطاق شوارع الحدائق، المحكمة، بورسعيد، وتم مصادرة 35 شيشة بعدد من المقاهي وغلق وتشميع مركزين للدروس الخصوصية وتحرير 10 محاضر لعدم تطبيق الإجراءات الاحترازية في كوم حمادة.