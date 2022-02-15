فتح باب الحجز لوحدات الإسكان المتوسط في «سكن مصر» و«دار مصر» و«جنة»

فتحت وزارة الإسكان والمرافق، اليوم، باب الحجز لوحدات الإسكان المتوسط للمشاريع الثلاث (سكن مصر ، دار مصر، جنة )، في 15 مدينة على مستوى الجمهورية وتلك المدن هي «أكتوبر الجديدة، والعبور الجديدة، والقاهرة الجديدة، والمنيا الجديدة، وبدر، وحدائق أكتوبر، ودمياط الجديدة، وناصر بغرب أسيوط، والشروق، و15 مايو، والسادات، وبرج العرب الجديدة، والعاشر من رمضان، و6 أكتوبر».

حيث يبدأ صندوق الإسكان الاجتماعي في تلقي طلبات التقديم الالكتروني لحجز الوحدات من اليوم حتى 8 من مارس، وتختلف مساحات الوحدات السكنية من مشروع لآخر ، حيث تتراوح مساحة الوحدات السكنية بمشروع «سكن مصر» من بين 106 م2 و 133 م2، بينما تبلغ مساحة الوحدات السكنية بمشروع «جنة» ين 100 م2 و151 م2، فيما تبلغ مساحة الوحدات السكنية الخاصة بمشروع «دار مصر».

المقدم الخاص بحجز الوحدات

وقد حددت وزارة الإسكان المقدم الخاص للحصول علي وحدة سكنية من مشاريع الإسكان الثلاثة «سكن مصر، دار مصر، جنة»، حيث يبلغ مقدم الحجز وحدة سكنية ضمن مشروع «سكن مصر» مبلغ 40 ألف جنيه كمقدم لجدية الحجز، بينما يبلغ مقدم جدية الحجز لوحدات مشروع «دار مصر» مبلغ 60 ألفا، فيما يقدر مبلغ جدية الحجز لوحدات الإسكان الخاصة بمشروع «جنة» 80 ألف جنيه.

شروط الحصول على وحدة إسكان متوسط (سكن مصر - دار مصر - جنة)

1. يجب أن يكون المتقدم شخصا طبيعيا وليس مؤسسة أو شركة

2. يجب أن يكون مصري الجنسية

3. يجب أن يكون المتقدم من أبناء المحافظة التي يتم الطرح بها

4. يجب ألا يقل سن المتقدم عن 21 سنة ولا يزيد عن 75 سنة في حالة أصحاب المعاشات

5. يجب أن يكون المتقدم من متوسطي الدخل بحيث لا يزيد صافي دخله الشهري عن 10 آلاف للأعزب و14 ألف للأسرة.

6. ألا يكون قد سبق للمتقدم أو للأسرة «الزوج/الزوجة/الوالد القصر» الحصول على وحدة سكنية أو قطعة أرض سكنية أيا كان نوعها بالمدن الجديدة أو المحافظات.

7. ولا يحق للمتقدم أو الأسرة «الزوج/الزوجة/ الأولاد القصر» التقدم لحجز أكثر من وحدة سكنية في المدن الجديدة والمحافظات.