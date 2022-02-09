خبير مصرفي: طرح وحدات «دار مصر وجنة» سينعش محافظ القروض

توقع الدكتور أحمد شوقي الخبير المصرفي، أن يساهم تفعيل مبادرات التمويل العقاري التي أطلقها البنك المركزي منذ أكثر من عام، في زيادة حجم محافظ القروض للبنوك، من خلال التمويلات لفترات وآجال طويلة في ضوء تيسير تقديم التمويلات العقارية للحصول على الوحدات العقارية الملائمة للمواطن المصري.

إنعاش محافظ القروض

أكد «شوقي»، في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، على استعدادات البنوك لتمويل وحدات دار مصر وجنة، ما سينعش بدوره محافظ القروض بالبنوك، مضيفا أن الدولة رصدت 3 مليارات جنيه للمبادرة الأخيرة التي أطلقها البنك المركزي بتوجيهات رئاسية منذ حوالي عام، بفائدة متناقصة 3%.

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وأضاف أن توجه البنوك لتمويل شراء الوحدات العقارية بـ دار مصر سيحرك جانب الطلب في السوق العقاري، بجانب أنه سينعش محافظ القروض ويزيد التسهيلات الائتمانية للبنوك، لافتا إلى أنه في ظل مشكلات تسجيل العقارات التي تعد أبرز المعوقات التي تواجه البنوك في عمليات تمويل شراء الوحدات السكنية، توجهت الدولة نحو الاهتمام بالقطاع العقاري، بإطلاق العديد من المشروعات السكنية التابعة لصندوق الإسكان الاجتماعي، تزامنا مع مبادرات التمويل العقاري برعاية البنك المركزي، والتي استهدفت فئات وشرائح المجتمع، خاصة محدودي ومتوسطي الدخل.

القروض تمثل 30% من حجم محفظة القروض

كشف الخبير المصرفي، عن أن القروض والتسهيلات الممنوحة من البنوك للقطاع العائلي، تزيد عن 30% من حجم محفظة القروض والتسهيلات بالقطاع المصرفي المصري، والبالغة 3 تريليون جنيه، مشيرا إلى أن تفعيل المبادرة سيساهم في زيادة عدد المستفيدين من التمويلات المصرفية بشروط ميسرة، ما يعزز من استراتيجية الشمول المالي وضم العديد من الفئات والشرائح المجتمعية للقطاع.

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واختتم: «ستنشط عمليات التمويل العقاري - قطاع العقارات الذي شهد حالة ركود في الفترة الماضية - لتنكمش ظاهرة العقار المخالف للمواصفات، بطرح وحدات سكنية تنطبق عليها الشروط بتيسيرات بنكية لا تتعدى تكلفتها قيمة الإيجارات، وذلك في ظل عمليات التوسع العمراني التي تقوم بها الدولة، وافتتاح العديد من المشروعات والتجمعات السكنية».