محمود حجازي يحتفل بتصدر مسلسل «أيام» تريند منصة «شاهد».. فيديو

كشف الفنان محمود حجازي، عن تصدر مسلسل «أيام» التريند، على الأكثر مشاهدة على منصة «شاهد vip»، عبر حسابه الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام».

«أيام» يتصدر تريند «شاهد»

نشر محمود حجازي، عدة صور برفقة رياض الخولي، من كواليس مسلسل «أيام»، ومقطع فيديو من أحد مشاهدهما معا، عبر «إنستجرام»، معلنا عن تصدر العمل التريند الأول بقائمة الأكثر مشاهدة على منصة «شاهد».

وعلق محمود حجازي، على منشوره، قائلا: «عمي رياض وزير الشباب.. لـ حارة أبو الدهب.. فريد راضي»، وهو الدور الذي يجسده رياض الخولي في مسلسل «أيام».

يذاع مسلسل «أيام»، على منصة «شاهد»، منذ أواخر العام الماضي، وهو من نوعية الدراما المكونة من 45 حلقة.

فضلا عن عرض مسلسل «أيام» الآن قناة «mbc»، محققا نجاحا جماهيريا، ومشاهدات مرتفعة ومنافسا قويا مع الأعمال الدرامية الأخرى.

أحداث مسلسل «أيام»

ينقل مسلسل «أيام» صورة لـ الحي الشعبي المصري، من خلال الحارة المصرية، وهو من إنتاج الصباح، الذي طلب من مؤلفة العمل سماح الحريري، كتابة عمل شعبي يمثل المصريين دون مظاهر البلطجة التي يتناولها الأعمال الأخرى، وفقا لتصريحات مؤلفة العمل، في تصريحات سابقة لـ «الوطن».

وتدور أحداث مسلسل «أيام»، حول فتاة يتيمة يتولى عمها أمرها، تدعى «عبير» وتقوم بها شيري عادل، وعمها رياض الخولي، الذي يدعى فريد أبو الدهب، لكن زوجة عمها تحاول جاهدة إبعاد عبير عن بيت عمها طمعا في اﻻستيلاء على ثروته، فضلا عن تسليط الضوء على عدة مشكلات يعاني منها الفقراء الذين يمكثون بالحارة الشعبية.

ويشارك في بطولة مسلسل «أيام»، نخبة من نجوم الفن والدراما المصرية، أبرزهم رياض الخولي، و حورية فرغلي، و شيري عادل، وندى موسى، ولقاء سويدان، سلوى خطاب، أحمد صفوت، محمود حجازي، ونخبة من كبار نجوم الفن، ومن إخراج محمد أسامة.