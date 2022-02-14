12 عملا فنيا في مسابقة الفيلم الطويل بمهرجان أسوان للمرأة

اختار مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، 12 فيلمًا من 18 دولة للمشاركة بمسابقة الفيلم الطويل في دورته السادسة التي تعقد في الفترة من 23 إلى 28 فبراير الجاري، من بينها فيلم «كما في السماء»، إنتاج دنماركي من إخراج تيا ليندبرج، وتأليف ماري بريجيندال، وبطولة فلورا أوفيليا، إيدا سيسلي، وآنا أوليفيا.

وخلال فيلم «كما في السماء» تتغير حياة «ليز» كليًا في أحد الأيام بقرب نهاية القرن التاسع عشر، وهي أكبر أشقائها وأول من التحق بالمدرسة من بنات العائلة، ما منحها ثقة وأملًا في المستقبل، إلا أن دخول والدتها في مرحلة الولادة يقود حياتها إلى تغيير سريع، والفيلم فاز بجائزتي أحسن إخراج وأحسن ممثلة من مهرجان سان سباستيان السينمائي.

فيلم «الكوكب إل بلانيتا»

كما يتنافس أيضاً على جوائز المسابقة فيلم «الكوكب إل بلانيتا»، وهو من إنتاج الولايات المتحدة الأمريكية، وإسبانيا، وسيناريو وإخراج أماليا أولمان، بطولة إلي أولمان، سيرسي بيرترام، زو شين، نيكو فيجالوندو.

وتدور الأحداث وسط الدمار الذي لحق بإسبانيا بعد الأزمة الاقتصادية، إذ تتحول أم وابنتها إلى محتالتين كي تؤمّنا لنفسيهما حياة تعتقدان أنهما تستحقانها، وتجمعهما مأساة مشتركة وتهديد وشيك بالإخلاء، وجمع الفيلم جائزتي لجنة التحكيم والاتحاد الدولي للنقاد من مهرجان تورينو السينمائي.

فيلم «أم صالحة»

ومن فرنسا يعرض فيلم «أم صالحة»، تأليف وإخراج حفصية حرزي، تصوير جيريمي أتارد، وبطولة حليمة بن حامد، صابرينا بن حامد، جواد حناشي حرزي، وتدور الأحداث داخل مجتمع المهاجرين العرب في فرنسا، وكان الفيلم نال جائزة أحسن تمثيل في مسابقة «نظرة ما»، من مهرجان كان السينمائي.

فيلم «اسم سري»

ويعرض أيضاً من فرنسا فيلم «اسم سري»، تأليف وإخراج أوريليا جورج، وبطولة لينا خضري، وسابين أزيما، ومو ويلر، ولوران بويترينو، وديديه برايس.

وخلال الفيلم تعمل البطلة كممرضة وتعيش حياة مزرية تماما، حتى جاء يوم وأُتيحت لها فرصة انتحال هوية روز، السيدة الشابة التي تنتمي إلى عائلة مرموقة، وذلك بعد أن ماتت روز أمامها، لتقدم نيلي نفسها في منزل مدام دي لينجويل، واختير الفيلم للمنافسة في المسابقة الرسمية لمهرجان لوكارنو السينمائي.

فيلم «فرحة»

كما يخوض منافسات مسابقة الفيلم الطويل بالدورة السادسة فيلم «فرحة» وهو إنتاج أردني سويدي سعودي، من تأليف وإخراج دارين ج. سلام، بطولة كرم الطاهر، وأشرف برهوم، علي سليمان، وتالا قموه، وسميرة الأسير، ومجد عيد، فراس الطيبة، والفيلم اختير للمشاركة في مهرجان تورينو السينمائي، ونال تنويهًا خاصًا من لجنة تحكيم مهرجان البحر الأحمر السينمائي.

فيلم «قوارير»

وتشارك السعودية في المسابقة بفيلم «قوارير»، من إخراج رغيد النهدي، وبطولة نوره المولد، وربي خفاجي، وفاطمة الحازمي، ونور الأمير، وتأليف نوره المولد، نور الأمير، سارة مسفر، فاطمة الحازمي، وبطولة سلوى أحمد، ومنال أحمد، وخيرية أبولبن، ومحمد الجبرتي، ورغد بالشرم، والشيماء طيب، ومحسن منصور، فَيَ فؤاد، وخالد يسلم.

فيلم «الفتاة الجديدة»

ومن الأرجنتين يعرض فيلم «الفتاة الجديدة»، تأليف وإخراج ميكايلا جونزالو، وبطولة ومورا أرينياس، ورافايل فيدرمان، وخيمينا أنجانوتزي.

وخلال الفيلم تسافر خيمينا إلى أخيها غير الشقيق ماريانو في ريو جراندي أقصى جنوب الأرجنتين، وهي لا تملك ما يكفي من المال للسفر، على أمل الحصول على حياة أفضل، وحصد الفيلم الجائزة الكبرى لمهرجان السينما اللاتينية في تولوز (سيتيلاتينو).

فيلم «ريحانة»

كما يشارك أيضاً في المسابقة فيلم «ريحانة» وهو إنتاج بنجلاديش وسنغافورة، من تأليف وإخراج عبد الله محمد سعد، بطولة أزميري حق بادون، عافية جاهين جايما، عافية تبسم بورنو، وكازي سامي حسن، ونافس الفيلم في مسابقة «نظرة ما»، بمهرجان كان السينمائي، ونال جائزتي لجنة التحكيم وأحسن ممثلة من جوائز آسيا باسيفك السنوية المخصصة للسينما الآسيوية.

- فيلم «إيمي المقدسة»

الفيلم من إخراج أراسيلي إيموس وهو إنتاج يوناني فرنسي أمريكي من تأليف جيوليا كاروسو، بطولة أبيجيل لوما، هاسمين كيليب، إيريني أنجليسي، أنجيلي باياني.

وتدور الأحداث بعد عودة والدة إيمي إلى الفلبين، إذ تعيش الشقيقتان إيمي وتريزا داخل مجتمع الفلبينيين الكاثوليكيين، ونال الفيلم تنويها خاصا من لجنة تحكيم العمل الأول في مهرجان لوكارنو السينمائي.

فيلم «جنة الطاووس»

ويعرض أيضاً فيلم «جنة الطاووس» وهو إنتاج إيطالي ألماني من إخراج لاورا بيسبوري، تأليف سيلفانا توما، ولاورا بيسبوري، وبطولة دومينيك ساندا، وألبا رورفاكر، ومايا سانسا، وكارلو سيرسيليو، وفابريزيو فيراكاني، وليوناردو ليدي، تيانا لازوفيك، وماديلينا كريبا، واختير الفيلم للتنافس في مسابقة «آفاق»، في مهرجان فينيسيا السينمائي.

فيلم «أرواح عابرة»

وفي عرضه العالمي الأول، يشارك أيضاً بالمسابقة فيلم «أرواح عابرة»، وهو إنتاج عراقي سويسري من إخراج عايدة شلبفر الحسني، ويروي الفيلم قصة إبادة جماعية غير معروفة إلى حد كبير، حدثت عام 1915 وتم خلالها قتل نحو 3 ملايين مسيحي على يد الإمبراطورية العثمانية.

فيلم «روابط مقدسة»

كما يعرض فيلم «روابط مقدسة»، إنتاج تشاد وفرنسا وألمانيا وبلجيكا، تأليف وإخراج محمد صالح هارون، المخرج الكبير ووزير الثقافة التشادي الأسبق، بطولة أشوكاه أباكار سليماني، وريان خليل أليو، والفيلم نافس في المسابقة الدولية لمهرجان كان السينمائي، ونال جائزة المنتجين في مهرجان هامبورج في ألمانيا.