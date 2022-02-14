المالية تصدر قراراً بشأن قانوني الخدمة المدنية والجمارك كتب: الوطن 03:00 م | الإثنين 14 فبراير 2022 وزير المالية أصدرت وزارة المالية قرار رقم 67 لسنة 2022 بشأن قانون الخدمة المدنية وقانون الجمارك. ونشر القرار فى الوقائع المصرية. اقرأ المزيد: وزير المالية: زمن الإفراج الجمركي انخفض 50% بعد تطبيق «النافذة الواحدة» «المالية»: إحباط 19 ألف عملية تهريب برسوم مستحقة 5.3 مليار جنيه «المالية» تطرح سندات خزانة بـ4.5 مليار جنيه غدا «المالية» تطرح سندات خزانة بـ4.5 مليارات جنيه الاثنين المقبل «المالية»: تسليم 13500 سيارة جديدة تعمل بالغاز المالية: تعيين القاضي علاء الدين عبد الجواد رئيس لجنة الطعن الأولى بالإسكندرية المالية الجمارك قانون الخدمة العامة الخدمة العامة بقلم الوطن