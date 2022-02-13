«المالية»: إحباط 19 ألف عملية تهريب برسوم مستحقة 5.3 مليار جنيه

استعرض الدكتور محمد معيط، وزير المالية، تقريراً حول جهود مصلحة الجمارك، خلال عام 2021، فى تعزيز إجراءات الحوكمة الرقابية بالمنافذ الجمركية، بالتعاون مع الجهات المعنية، من أجل حماية الاقتصاد القومى، والحفاظ على صحة المواطنين، وتحصيل حقوق الخزانة العامة للدولة، مطالباً بتكثيف جهود رجال الجمارك فى أداء واجبهم الوظيفى والوطنى، وتيسير الإجراءات الجمركية من خلال الاعتماد على المنصة الإلكترونية «النافذة الواحدة».

وقال الشحات غتورى، رئيس مصلحة الجمارك، فى بيان أمس، إن تشديد إجراءات الرقابة على المنافذ الجمركية، أسهم فى الحد من محاولات التهريب، إذ إن عدد محاضر التهرّب الجمركى، خلال العام الماضى، بلغ 19 ألفاً و256 محضراً، بقيمة إجمالية للرسوم الجمركية وغرامات التهريب 5 مليارات و362 مليون جنيه. وأضاف «غتورى» أن من ضمن المخالفات المضبوطة العام الماضى، تحرير 131 محضراً لتهريب مخدر الترامادول ومنشطات أخرى مستحقاتها 406 ملايين و320 ألف جنيه، و81 محضراً لمحاولات تهريب أجهزة تنصّت وملابس مموهة، مستحقاتها 4 ملايين و50 ألف جنيه، و119 محضر تهريب أسلحة مستحقاتها نحو 97 مليوناً و87 ألف جنيه، و537 محضراً لمحاولة تهريب أصناف متنوعة بلغت مستحقاتها ملياراً و280 مليوناً و526 ألف جنيه.

وشملت المخالفات تحرير 42 محضراً بتقديم فواتير بقيم أقل، مستحقاتها نحو 246 مليوناً و235 ألف جنيه، و10 محاضر لتهريب الألعاب النارية، و153 محضراً عن سيارات وقطع غيارها، و109 محاضر لأدوية ومكملات غذائية ومستحضرات تجميل بلغت مستحقاتها نحو 50 مليوناً و522 ألف جنيه.