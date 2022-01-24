«حجازي» في اليوم العالمي للتعليم: يجب دعم المعلم والاستفادة من التحول الرقمي

قال الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التعليم لشؤون المعلمين، إن الجمعية العامة للأمم المتحدة، قررت إعلان يوم 24 يناير يوما دولياً للتعليم، احتفاءً بالدور الذي يضطلع به التعليم في تحقيق السلام والتنمية، وحق من حقوق الإنسان، وصالح مشترك عالمي.

لابد من تعزيز التعليم بوصفه عملاً عاما ومنفعة عامة

أضاف «حجازي»، في تصريحات له على صفحته الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أنه لا بد من تعزيز التعليم بوصفه عملا عاما ومنفعة عامة، والاستفادة من التحول الرقمي في العملية التعليمية، ودعم المعلمين، لأنهم العمود الفقري للعملية التعليمية.

وأكد حجازي، أنه لا تطوير دون الارتقاء بهم، حتى يسهموا في إطلاق الطاقات الكامنة لدى كل طالب، لكي يتمكن من الإسهام في تحقيق رفاهية المجتمع، وأن يكون الطالب معتزا بذاته، وفخورا ببلاده، ويتعامل مع التعددية، وقادر على التنافسية.

اليوم الدولي للتعليم منصة لدعم كل فرد

وفي سياق متصل، قالت وزارة التربية والتعليم، إن يوم 24 يناير يوافق اليوم العالمي للتعليم، كان الشعار لهذا العام «إعادة التفكير وتحويل مسار التعليم» ويوافق هذا العام المرة الرابعة للاحتفال باليوم الدولي للتعليم.

وأضافت في بيان لها، أنه وفقًا لتقرير مستقبل التعليم العالمي لليونسكو، سيعتبر اليوم الدولي للتعليم، لهذا العام، بمثابة منصة لإبراز أهم التحولات التي يجب رعايتها في دعم الحق الأساسي لكل فرد في التعليم، وبناء مستقبل أكثر استدامة وشمولية.

وأكدت أنه سيفتح النقاش حول كيفية تعزيز التعليم لخدمة المصلحة العامة، وتعزيز كيفية توجيه التحول الرقمي، ودعم المعلمين، وحماية الكوكب، وإطلاق العنان لإمكانات كل شخص للمساهمة المشتركة في الرفاهية الجماعية.