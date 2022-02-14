طرح أراضٍ مخصصة للنشاط الصناعي بالسويس الجديدة.. اعرف الأسعار والمساحات

أعلنت وزارة الإسكان، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، طرح عدد من الأراضي الاستثمارية، للنشاط الصناعي، في عدد من المدن الجديدة على مستوى الجمهورية، من ضمنها مدينة السويس الجديدة.

وخلال النقاط التالية، تستعرض لكم «الوطن»، الأراضي التي طرحت في مدينة السويس الجديدة، بجانب الاشتراطات البنائية لكل قطعة.

قطعة الأرض رقم 2 بمنطقة توسعات عتاقة الصناعية

تبلغ مساحة هذه القطعة 1250 م2، فيما يبلغ السعر التقديري للمتر 925 جنيها، وتخصيص القطعة لصناعة البلاستيك ومواد البناء، وفيما يخص الاشتراطات البنائية فهي كالتالي:-

1- أن لا تزيد نسبة البناء على 65% من المساحة المخصصة للخدمة.

2- يجب أن لا يتجاوز الارتفاع المسموح به 15 مترا.

3- يجب الردم 5.2 متر من جميع الجهات.

4- يلتزم الراسي عليه قطعة الأرض بالحصول على موافقة الجهات المعنية.

5- يجب أن لا تزيد مدة التنفيذ على 3 سنوات من تاريخ استلام قطعة الأرض.

قطعة الأرض بمساحة إجمالية 5.29502 م2

تتكون تلك القطعة من قطعتين رقم 82/483، والقطعة رقم 81/482، وجرى تخصيص تلك القطعة للصناعات الهندسية، ويبلغ السعر التقديري لتلك القطعة 925 جنيها، وفيما يخص الاشتراطات البنائية، جاءت كالتالي:-

1- الردود 4 أمتار من جميع الجهات.

2- النسبة البنائية لا تزيد على 65% من المساحة المخصصة للخدمة.

3- مدة التنفيذ: 3 سنوات من تاريخ استلام قطعة الأرض.

4- الارتفاع المسموح به 15 مترا.

5- يجب استكمال سداد الدفعة المقدمة بواقع 25% من قيمة الأرض بالجنيه المصري.