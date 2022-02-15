حظك اليوم برج الجدي الثلاثاء 15-2-2022 مهنيا وعاطفيا

مولود برج الجدي يبدأ من 22 ديسمبر حتى 19 يناير، ويتميز برج الجدي أنه برج ترابي، ومولود البرج لديه شخصية قوية يمكن الاعتماد عليها بدرجة كبيرة، فهو مستعد لتحمل المسئوليات بدرجة كبيرة وحده، دون أن يحتاج مساعدة من أحد، فهو يكره الاعتماد على الغير ويحب أن ينفذ ما يريد بنفسه فهو لا يثق في أحد.

حظك اليوم برج الجدي على الصعيد المهني

تنصح خبيرة الفلك عبير فؤاد مواليد برج الجدي بضرورة التمهل في خطواتك المهنية والمادية، فالقرارات السريعة يمكن أن تسبب لك خسارة كبيرة في عملك لذا عليك أن تتأنى جيدا قبل اتخاذ أي قرار في حياتك العملية، وفي إدارة أموالك، حيث إن القمر وزحل متنافران في منزلي المال، لذا عليك أن تكون حذر، وفق حظك اليوم برج الجدي على الصعيد المهني، اليوم الثلاثاء الموافق 15 فبراير.

حظك اليوم برج الجدي على الصعيد العاطفي

التسرع اليوم من شأنه أن يسبب مشكلات عديدة لك، لذا عليك أن تتحرك وتتكلم بحذر حيث أن إعطاء الوعود دون التأكد منها يجعلك تدخلك في مشكلات عديدة مع شريك الحياة، فالتأني يجب أن يكون حليفك اليوم قبل إعطاء أي وعد، وذلك وفق حظك اليوم على الصعيد العاطفي لمواليد برج الجدي، اليوم الثلاثاء الموافق 15 فبراير.

مواصفات برج الجدي

ويتميز مولود برج الجدي بالشخصية القوية فهو يسيطر على الغير ويتمكن من اتخاذ القرارات وتحمل مسئوليتها، وهو دقيق بدرجة كبيرة في مواعيده فهو يصل في الميعاد دائما ويكره التخلف عن المواعيد من الغير، كما أنه شخصية قيادية يتمكن من قيادة فريق كامل باحترافية كبيرة، ويضع كل عضو في الفريق في مكانه المناسب.

عيوب برج الجدي

ومن أبرز عيوب مولود برج الجدي البطء في اتخاذ القرارات فهو يأخذ وقت كبير لكي يأخذ قرار، كما أنه عنيد بدرجة كبيرة فهو يتمسك بآرائه ولا يقبل النقاش من أحد، وقد تصل قوة شخصيته للتسلط في أحيان كبيرة سواء عند استخدام الوسائل المشروعة أو غير المشروعة، كما أن لا يحب المزاج والفكاهة سواء كان في العمل أو مع الأسرة.