حظك اليوم برج الجدي الاثنين 14-2-2022 مهنيا وعاطفيا

مواليد برج الجدي من الشخصيات المعروفة بالذكاء الحاد، لذلك هو يفضل أن يكون عيد الحب مع الأشخاص الذين يثق بهم ويشعر بالراحة معه، فهو لا يهتم بالحب المعتاد بين الطرفين، فهو يرى أن الحب مشاعر منطلقة ونبيلة تكون بين الأصدقاء والعائلة ولا يجب أن تكون قاصرة على الارتباط فقط.

صفات مواليد برج الجدي

من الشخصيات التي تعشق تحمل المسؤولية، لذلك هم ناضجون دائمًا قبل الأوان، فقد تشعر أن طفل برج الجدي أكبر من عمره بكثير، كما أنه سريع البديهة وقليل التمرد، فهو شخص منطقي منذ نعومة أظافرة يحكم العقل دائمًا، لذلك هم يفضلون الدراسة والعلم على اللهو، وهو يحب تقسيم وقته بشكل عادل بين العمل والمنزل والأسرة.

وفي عيد الحب، يقدم موقع بوابة «الوطن» لمواليد برج الجدي حظك اليوم على المستوى المهني والعاطفي في الفلانتين، وفق توقعات خبيرة الأبراج عبير فؤاد، في السطور التالية:

حظك اليوم برج الجدي مهنيا

وتقول خبيرة الأبراج عبير فؤاد، عن حظ مواليد برج الجدي: «القمر في منزل المدخرات يمنحك ازدهارا وموهبة في إدارة أعمالك ونفقاتك بحكمة».

حظك اليوم برج الجدي عاطفيا

بينما عاطفيا واجتماعيا، يكون فينوس وعطارد في برجك يمنحانك إشراقة وحضورا أخاذا وتتمتع بالطاقة واليقظة ويساعدك ذلك على توطيد علاقاتك.

مشاهير برج الجدي

وينتشر في العديد من المجالات الحياتية المختلفة مواليد برج الجدي، وأبرزهم الفنانة ياسمين عبدالعزيز، والفنانة الشابة ملك قورة، والفنان والمطرب محمد الشرنوبي، والشاعر صلاح جاهين، الفنان جورج وسوف، والفنان عمرو يوسف، والفنانة غادة عادل والفنانة هنا شيحة، والفنانة غادة رجب، الفنان صلاح ذو الفقار، والشاعر والكاتب والناقد الأدبي مصطفى صادق الرافعي، والصحفية روز اليوسف، والممثل الكوميدي جيم كاري، والفنانة نجوي فؤاد محمود المليجي، والفنان سمير صبري، والفنانة إلهام شاهين.