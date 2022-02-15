حظك اليوم برج الدلو الثلاثاء 15-2-2022 مهنيا وعاطفيا

يبدأ برج الدلو من مواليد 20 يناير حتى مواليد 18 فبراير، وبرج الدلو هو برج هوائي علامته حامل الماء، ويفضل مولود برج الدلو الألوان الأزرق والفضي وهم يتوافقون بشكل كبير مع مواليد برج الأسد حيث إنهم يتفاهمون في الحياة العاطفية بشكل كبير، وعلى النقيض تماما لا يتوافق مواليد برج الدلو مع مواليد برج القوس وتحدث مشكلات كبيرة بينهما.

حظك اليوم برج الدلو على الصعيد المهني

تنصح خبيرة الفلك عبير فؤاد بضرورة اليقظة في كل أمور الحياة المهنية، حيث إن النسيان اليوم لن يكون في صالحك، وكذلك العصبية قد تتسبب في خسارة كبيرة لك، لذا عليك أن تتمالك أعصابك عند الضغوط والمشكلات.

وعليك ألا تتراجع في أقولك ووعودك في العمل، حيث إن ذلك يتسبب في رجوعك للخلف وفق حظك اليوم على الصعيد المهني لمواليد برج الدلو، اليوم الثلاثاء الموافق 15 فبراير.

حظك اليوم برج الدلو على الصعيد العاطفي

المشاحنات اليوم مع شريك الحياة تجعلك تقع في مشكلات كبيرة يصعب حلها، لذا عليك أن تهدأ وتحاول أن تتفادى العصبية وتصل لحل وسط مع حبيبك لكي تكون متوافق معه ولا تخسره للأبد، وذلك وفق حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد العاطفي، اليوم الثلاثاء الموافق 15 فبراير.

مواصفات برج الدلو

ويتميز مولود برج الدلو بالشخصية المستقلة فلا يتمكن أي أحد مهما كان من فرض رأيه عليه، كما أنه يمتلك عاطفة كبيرة في حياته فهو جياش المشاعر ويتأثر بشدة في مختلف المواقف الحياتية رغم أنه لا يظهر ذلك أمام الغير حتى لا يستغل أحد هذه النقطة في شخصيته.

كما أنه متسامح بدرجة كبيرة فهو يسامح في حقه دائما ويضع الأعذار للغير في كل الأحيان بسبب طيبة قلبه، فهو دائما يتوقع الأفضل ولا يوجد لديه سوء نية أبدا.

وعلى الجانب الآخر أبرز عيوب مولود برج الدلو الخوف من اتخاذ القرارات المصيرية خاصة الارتباط فمواليد البرج يرفضون التخلي عن حريتهم أغلب الوقت ولا يسمحون لأحد دخول قلبهم بسهولة، وأيضا العند فهم يتسمون بالعند الشديد ويرغبون في تنفيذ ما يريدون على حساب أي شيء آخر.