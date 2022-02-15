تباين جديد لأعداد الإصابات بفيروس كورونا في العالم العربي

أعداد متباينة من الإصابة بفيروس كورونا أعلنت عنها وزارات الصحة بعدد من الدول العربية، وفي هذا الصدد أعلنت وزارة الصحة الإماراتية أنّ الإصابات الجديدة بفيروس كورونا بالبلاد خلال الـ24 ساعة الماضية قد بلغت 1191 إصابة جديدة بإجمالي 869 ألفًا و428 حالة، كما تم تسجيل حالتي وفاة بإجمالي 2287 حالة، وتماثل 2713 حالة للشفاء بإجمالي 803 آلاف و597 حالة.

ارتفاع حالات الإصابة بـ كورونا في السعودية

وفي المملكة العربية السعودية فقد قالت وزارة الصحة إنّها سجلت وزارة الصحة 2227 إصابة جديدة وحالة وفاة واحدة وتعافي 3469 حالة، ليصل إجمالي الإصابات إلى 730 ألفا و614 حالة، والوفيات إلى 8 آلاف و974 حالة، والشفاء إلى 695 ألفا و470 حالة، وفي البحرين، أعلنت وزارة الصحة 5 آلاف و266 إصابة جديدة، وتعافي 6 آلاف و330 حالة ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 408 آلاف و112 حالة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 1427 حالة عقب تسجيل حالتي وفاة جديدتين.

حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا في أفريقيا

وفي قارة أفريقيا وتحديداً ليبيا، فقد أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض عن تسجيل 2800 إصابة جديدة، و10 حالات وفاة، و4 آلاف و208 حالات شفاء، ليبلغ إجمالي الإصابات إلى 473 ألفًا و114 حالة، والوفيات إلى 6 آلاف و135 حالة، والشفاء إلى 422 ألفًا و487 حالة.

وفي العراق، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 3011 إصابة جديدة و25 وفاة، وتماثل 6171 شخصا للشفاء، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليونين و278 ألفا و582 حالة، والوفيات إلى 24 ألفا و729 حالة، والشفاء إلى مليونين و194 ألفا و306 حالات بنسبة 96.3%.

أرقام الإصابات العالمية

وبحسب آخر تحديث لأرقام أعداد الإصابات بفيروس كورونا حول العالم فقد بلغ 1.435.723 إصابة جديدة، وذلك في تجميع لإحصائية الإصابات الجديدة خلال السبع الأيام الماضية.