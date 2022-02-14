«التنمية المحلية»: 3.5 مليار جنيه لدعم المحافظات بالمعدات اللازمة

قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إن الوزارة نفذت خطة مركزية لشراء الاحتياجات الخاصة في المحافظات، وجرى اختيار 1279 معدة من الشركات الوطنية، وهذه المعدات تشمل السيارات التي تشفط المياه واللوادر، وغيرها من المستلزمات المستخدمة في الوحدات المحلية للتعامل مع الأمطار أو رفع المخلفات، وهذا تكلف 3.5 مليار جنيه.

الأدوات المختلفة التي اشترتها الدولة مؤخرا

وأضاف «قاسم» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «اليوم» المذاع على فضائية dmc، اليوم الاثنين، وتقدمه الإعلامية سارة حازم، أن المحليات تتابع خطة تنظيف الشوارع والأحياء ورفع الأمطار وتوفير المعدات الحصة لتنفيذ هذا الأمر، والتي تشمل أدوات الحفر ورفع المياه واحتياجات الحماية المدنية واحتياجات المرور في المراكز الرئيسية، مشيرا إلى أن إقليم الإسكندرية تضم محافظات البحيرة ومطروح كانت أكثر محافظات استفادت من المعدات الجديدة بعدد 732 معدة وسيارة وبعده إقليم الصعيد ثم إقليم قناة السويس.

دراسة العروض بشكل تفصيلي

وأوضح مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث باسم الوزارة، أن الوزارة قدرت الاحتياجات على الأرض الواقع، ويجرى الطرح لشراء أدوات، وتضم شركات من لجان في مجلس الدولة والقطاع الخاص وقطاع التخطيط، إذ يجرى دراسة أفضل العروض الفنية والمالية، ويقع الاختيار على أفضل عرض مالي وفني، وبعدها يبدأ توريد الأدوات وفقا للشروط المقررة.