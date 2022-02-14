3 أشخاص يشعلون النار بسائق توك توك وسط الشارع في بولاق الدكرور

أشعل 3 أشخاص النار بسائق توك توك، ما أسفر عن إصابته بحروق متفرقة بأنحاء جسده، بمنطقة بولاق الدكرور، وألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة القبض على المتهمين، وتبين أن اثنين من المتهمين سائقا توك توك، وأن الجناة ألقوا البنزين على المجني عليه، وأشعلوا النار به، بسبب خلافات بينهم، وجرى نقل المصاب إلى المستشفى، وإخطار النيابة للتحقيق.

بلاغ يفيد بإصابة سائق توك توك

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، يفيد بإصابة سائق توك توك بحروق في بولاق الدكرور، ونقله إلى المستشفى لتلقي العلاج، فوجه اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، بسرعة إجراء التحريات والقبض على المتهمين.

خلافات بين المتهمين والمجني عليه

انتقل المقدم محمد طبلية رئيس مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور إلى مكان الحادث، وتبين أن 3 أشخاص بينهم اثنان من سائقي التوك توك، تشاجروا مع المجني عليه، بأحد شوارع بولاق الدكرور، بسبب خلافات بينهم، ثم ألقوا عليه البنزين، وأشعلوا النار به، ما أسفر عن إصابته بحروق.

وتمكن عدد من المواطنين من إنقاذه وإخماد النار، ونقله إلى المستشفى لتلقي العلاج، بتكثيف التحريات، توصل رجال المباحث بإشراف اللواء علاء فتحي مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن الجيزة، إلى هوية المتهمين.

وتمكن رجال المباحث من القبض عليهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الجريمة، بسبب خلافات بينهم، فجرى إحالتهم إلى النيابة للتحقيق.