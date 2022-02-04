مصرع طبيب قفز من الطابق التاسع بسبب إصابته بكورونا في بولاق الدكرور

أنهى طبيب مسن حياته، منذ قليل، حيث ألقى نفسه من الطابق التاسع داخل مسكنه في منطقة بولاق الدكرور بالجيزة، وذلك لمروره بأزمة نفسية، بسب معاناته من عدة أمراض جسدية، بالإضافة إلى إصابته بفيروس كورونا.

وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية عن أن الطبيب المتوفى يبلغ من العمر 63 عاما، ويقيم بصحبة والده البالغ من العمر 93 عاما، وتم تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة بالواقعة والتي من جانبها باشرت التحقيقات كما أمرت الأجهزة الأمنية بسرعة الانتهاء من التحريات.

الطبيب أنهى حياته بسبب مروره بأزمة نفسية

وكان المقدم محمد طبلية رئيس مباحث بولاق الدكرور ورده بلاغ من الأهالي في دائرة قسم بولاق الدكرور يفيد بقيام أحد الأشخاص بإنهاء حياته، إذ ألقى نفسه من شقته بالطابق التاسع، وعلى الفور انتقلت قوات الأمن لمكان الواقعة.

وأجرت الأجهزة الأمنية تحرياتها حول الواقعة، وتبين انتحار الطبيب لمروره بأزمة نفسية، بسبب الأمراض الجسدية التي يعاني منها.

فيروس كورورنا وأمراض جسدية كانت سبب حدوث الواقعة

كما توصلت التحريات التي أشرف عليها اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، واللواء علاء فتحي مدير المباحث الجنائية، إلى أن الطبيب المتوفى غير متزوج، وكان يقيم بصحبة والده البالغ من العمر 93 عاما، وأنه قبل انهاء حياته بدقائق اتصل بالسكرتيرة الخاصة به، وأخبرها أنه غير قادر على العمل، بسبب شعوره بالألم نتيجة إصابته بفيروس كورونا، وعقب إنهاء تلك المكالمة دخل إلى غرفته، ثم ألقى نفسه من الطابق التاسع.

ولا تزال تحقيقات الجهات المختصة مستمرة حول الواقعة.