مسابقة قرآنية وندوات عن السيرة النبوية للشباب في كفر الشيخ

نظمت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة كفر الشيخ ندوة للتعريف بالسيرة النبوية الشريفة، وأخلاق النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وإرساء مفاهيم تقبل الاختلاف، كما نظمت المسابقة الدينية في حفظ القرآن الكريم للطلائع، برعاية الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، والدكتورة عزة الدري، رئيس الإدارة المركزية للطلائع بوزارة الشباب والرياضة، وبتوجيهات الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، وايمان عثمان، مدير عام إدارة الموهوبين، وهالة عثمان، مدير عام إدارة البرامج، وإشراف عبد المنعم الكناني، وكيل المديرية للشباب، ولبنى أبو القاسم، مدير إدارة الطلائع بالمديرية، ومن تنفيذ فريق عمل الإدارة.

أسماء الفائزين في المسابقة القرآنية

وأسفرت المسابقة الدينية لحفظ القرآن الكريم عن فوز كل من «عبد الرحمن العنتبلي»، عضو مركز شباب «سنهور» المدينة، و«عمار سعد هلال»، عضو مركز شباب «دقلت»، فى مسابقة حفظ القرآن الكريم كاملاً، وفي مسابقة حفظ نصف القرآن الكريم، فاز كل من «أحمد محمد الجوهري»، عضو مركز شباب «الساحل القبلي»، و«يوسف السيد الميري»، عضو مركز شباب قلين.

ندوات لتوعية المقبلين على الزواج بمراكز الشباب

كما نظم مركزا شباب «شنو» في مركز كفر الشيخ و«شباس عمير» بمركز دسوق، عدة ندوات توعية بمراكز الشباب، تحت عنوان «تأهيل المقبلين على الزواج»، وفق بروتوكول التعاون بين الأزهر الشريف ووزارة ‏الشباب والرياضة، ووضع حلول للكثير من ‏المشكلات التي قد تؤرق الأسرة.

وأكد الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة، أن مراكز الشباب منارة تثقيفية توعوية للمجتمع بكل فئاته، مثمناً بروتوكول التعاون المشترك بين الأزهر الشريف والشباب والرياضة، لتناوله أهم القضايا التي تواجه المقبلين على الزواج.