منى زكي توجه رسالة غامضة: «شوف نفسك قبل اتهام الآخرين»

وجهت الفنانة منى زكي رسالة غامضة، عبر استوري حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام» إلى كل شخص ينتقد الغير قبل مواجهته لنفسه، دون أن توضح سببا معينا لتلك الرسالة.

منى زكي: من الأفضل أن يرى الإنسان نفسه على حقيقتها

كتبت «منى» رسالتها باللغة الانجليزية وترجمتها هي: «الناقد الموجه الذي يوجه أصابع الاتهام لمن حوله ويلاحظ نقاط ضعفهم وأخطاءهم ولا يرى نفسه وأحيانًا يكون أعمى عن أخطائه، من الأفضل أن يرى الإنسان نفسه على حقيقتها في المرآة، ويكون صريح وواضح مع نقاط ضعفه، قبل اتهام الآخرين بما يعتقده خطأ من وجهة نظره».

منى زكي شاركت في رمضان بمسلسل لعبة نيوتن

جاء هذا الرد بعد أيام من الأزمة المثارة حول منى زكي بعد قيام منصة نتفليكس بعرض فيلمها الأخير «أصحاب ولا أعز» والذي تسبب في هجوم شديد على منى زكي بسبب أحد مشاهدها في الفيلم ومشاركتها بالتحدث بألفاظ خادشة للحياء كما رأى بعض منتقدي الفيلم.

فيلم أصحاب ولا أعز من بطولة عدد كبير من الفنانين من بينهم نادين لبكي، دياموند بو عبود، وجورج خباز، وناقش الفيلم عددًا كبيرا من قضايا المجتمع مثل الخيانة.

منى زكي كانت قد أدلت بتصريحات حول مشاركتها في فيلم «أصحاب ولا أعز» عن شخصية مريم التي جسدتها في الفيلم قائلة: «الشخصية التي جسدتها في العمل رأتها في الحقيقة»

منى زكي كانت ستشارك في الموسم الرمضاني بمسلسل «لام شمسية» ولكنه تأجل بسبب ظروف فيروس كورونا، ويذكر أن منى زكي شاركت في مسلسل «لعبة نيوتن» مع عدد من الفنانين، من بينهم محمد ممدوح، محمد فراج، آدم الشرقاوي، وسيد رجب.