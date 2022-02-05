آمنة نصير: أنا ضد تجريح منى زكي.. والانتقاد يجب أن يكون بلغة جميلة «فيديو»

أكدت الدكتورة آمنة نصير أستاذ العقيدة بجامعة الأزهر، أن الخوض في الأعراض على منصات التواصل الاجتماعي أسوأ ما نراه في الآونة الأخيرة، موضحةً: «أصبحنا نستبيح إهانة الناس في أعراضهم وأسمائهم وفيما ننقدهم فيه، وهذا لا يليق أبدا».

أنا ضد تجريح منى زكي أو غيرها

وحول تعرض الفنانة منى زكي للإهانة بسببب مشاركتها في فيلم «أصحاب ولا أعز»، أوضحت نصير، في حوارها مع الإعلامية ياسمين عز مقدمة برنامج «كلام الناس» على قناة MBC مصر: «عيب، أنا ضد التجريح وضد الكلام الذي يقطع ولا يوصل، وان يكون نقدنا فيه لمعنويات من ننقضه».

انتقدوا بلغة جميلة

وواصلت: «قذفنا بكلام خشن وسيئ دون ان نبني ما نريد أن نبنيه، وعندما ننقد في الأمور التي ننفر منها أيما نفور يجب أن تكون بلغة جميلة».

وحول رأيها في الأعمال الخيرية التي يقوم بها الفنانون وإمكانية تقبل الله لها، قالت: «نحن لسنا حكما على بشر، فالله وحده هو الحكم، يجب أن نترك من يعمل الخير سواء كان فنانا أو أستاذا أو طبيبا، لأن الله هو المطلع على السرائر وعلى ما نفعل في السر والعلن، ولماذا نستلب حقوقا ليست لنا، لكن بعض أنواع الفن لا يؤخذ منه صدقة أو كلمة طيب، كل يفعل ما يشاء لكن لا يجب ان يوجه ماله إلى الخير».