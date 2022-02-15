سعر الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء 15-2-2022 في مصر

يهتم عدد كبير من المواطنين بمتابعة سعر الدينار الكويتي في البنوك الحكومية والخاصة المختلفة، إذ إنّ الدينار الكويتي هو العملة الرسمية لدولة الكويت، وهو من أعلي العملات قيمة في العالم، وفي إطار اهتمام المواطنين بمعرفة سعر الدينار الكويتي نستعرض أسعاره في بنك مصر والبنك الأهلي والبنك التجاري الدولي والبنك المركزي وبنك قناة السويس، وذلك على النحو التالي:

سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي

وسجل سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري المسؤول عن ضمان سلامة الجهاز المصرفي وتحقيق استقرار الأسعار، والرقابة على وحدات الجهاز المصرفي نحو 51.74 جنيه للشراء، مقابل 52.20 جنيه للبيع، اليوم الثلاثاء الموافق 15 فبراير الحالي.

سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية

كما سجل الدينار الكويتي في البنوك اليوم الثلاثاء 15 فبراير سعر 49.54 جنيه للشراء، و54.55 جنيه للبيع، في البنك العربي الأفريقي الدولي، وسجل سعر 49.75 جنيه للشراء، و52.07 جنيه للبيع في بنك مصر، وسجل الدينار الكويتي في بنك SAIB نحو 51.79 جنيه للشراء، مقابل 52.14 جنيه للبيع، وسجل سعر الدينار الكويتي بالبنك التجاري الدولي ا نحو 49.74 جنيه للشراء، مقابل 52.16 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي نحو 49.75 جنيه للشراء و52.07 جنيه للبيع، وسجل سعر الدينار الكويتي في بنك قناة السويس، اليوم، نحو 49.47 جنيه للشراء، مقابل 52.07 جنيه للبيع، وعلى الجانب الآخر سجل سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية اليوم نحو 49.20 جنيه للشراء، و52.12 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنوك

وسجل الريال السعودي في البنوك سعر 4.20 جنيه للبيع، مقابل 4.06 جنيه للشراء، في البنك العربي الأفريقي الدولي، كما سجل سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية 4.20، مقابل 4.15 جنيه للشراء، وفي بنك قناة السويس سجل سعر 4.20 جنيه، مقابل 4.15 للشراء.