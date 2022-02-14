سعر الدينار الكويتي اليوم الإثنين 14-2-2022 في مصر

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري، من الكلمات الأكثر بحثا عبر المحرك «جوجل»، خاصة للراغبين في السفر، أو المنتظرين للحوالات الخارجية، لمعرفة أفضل البنوك، التي يمكن الشراء أو بيع العملة فيها.

وفي هذا الصدد، وللمهتمين بالأخبار الاقتصادية وأسعار العملات العربية والأجنبية، تستعرض بوابة «الوطن» في السطور المقبلة، سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري، في عدد من البنوك الحكومية والخاصة العاملة في القطاع المصرفي المصري.

سعر الدينار الكويتي في البنوك

وفق بداية تعاملات اليوم الإثنين الموافق 14 فبراير 2022، سجل سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي المصري نحو 51.74 جنيه للشراء، مقابل 52.20 جنيه للبيع، وجاء سعر الدينار الكويتي في بنك مصر اليوم بنحو 49.75 جنيه للشراء، و52.07 جنيه للبيع، كما سجل سعر الدينار الكويتي بالبنك التجاري الدولي اليوم نحو 49.74 جنيه للشراء، مقابل 52.16 جنيه للبيع، فيما جاء سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي بنحو 49.75 جنيه للشراء و52.07 جنيه للبيع

وسجل سعر الدينار الكويتي في بنك قناة السويس، اليوم، نحو 49.47 جنيه للشراء، مقابل 52.07 جنيه للبيع، وسجل سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية اليوم نحو 49.20 جنيه للشراء، و52.12 جنيه للبيع، وسجل الدينار الكويتي في بنك SAIB نحو 51.79 جنيه للشراء، مقابل 52.14 جنيه للبيع، كما سجل سعر الدينار الكويتي في البنك العربي الأفريقي الدولي نحو 49.54 جنيه للشراء، و54.55 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم

جاءت أسعار العملة الخضراء في البنوك العاملة في مصر كالآتي، حيث سجل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي سعر 15.66 جنيه للشراء، مقابل 15.76 للبيع، فيما سجل سعر الدولار 15.76 للبيع مقابل 15.66 جنيه للشراء، في بنك قناة السويس، وسجل سعر الدولار في البنك العربي الأفريقي الدولي 15.76 للبيع مقابل 15.66 جنيه.