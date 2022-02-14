اعرف هتدفع كام لحجز وحدات الإسكان المتوسط.. التسجيل سيبدأ غدا

ساعات قليلة ويبدأ التسجيل لحجز شقق الإسكان المتوسط الذي يشمل الوحدات المطروحة بمشروعات «سكن مصر، ودار مصر، JANNA» ضمن مبادرتي البنك المركزي للتمويل العقاري حيث أعلنت وزارة الإسكان أن التسجيل والحجز سيبدآن غدا الثلاثاء الموافق 15 فبراير الجاري.

وأكد عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في بيان، إتاحة كراسات شروط حجز الوحدات السكنية في المشروعات المحددة سابقا، غدا الثلاثاء، موضحًا كافة التفاصيل الخاصة بحجز وحدات الإسكان المتوسط.

ويتساءل الكثيرون عن مقدم حجز هذه الوحدات وما يمكن أن يدفعوه لكي يحجزوا الوحدات التي تحظى بإعجابهم، وهو ما نستعرضه فيما يلي وفق بيان وزارة الإسكان عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

مقدم حجز وحدات الإسكان المتوسط

مقدم الحجز لمشروع سكن مصر، يكون بقيمة مبلغ 40 ألف جنيه كمقدم لجدية الحجز.

وبالنسبة لمشروع دار مصر، يقوم المواطن بسداد مبلغ 60 ألف جنيه كمقدم لجدية الحجز.

وعلى المواطن وفق ما ذكرت وزارة الإسكان في بيانها، سداد مبلغ 80 ألف جنيه كمقدم لجدية الحجز عند الحجز في مشروع جنة، وتكون الوحدات جميعا جاهزة للتسليم الفوري.

ووفق ما أعلنت وزارة الإسكان، سيتم سداد مُقدم جدية حجز هذه الوحدات المذكورة في الأماكن المختلفة، وطلب الحجز بعد رفع كل من الاستمارة والإقرار المرفقين بكراسة شروط الحجز على الموقع الإلكتروني لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، بداية من غدا حتى 8 مارس المقبل.

تفاصيل وحدات الإسكان المتوسط

وتقع هذه الوحدات ضمن مبادرة التمويل العقاري بفائدة 3% متناقصة و8% متناقصة، في عدة مدن وفق ما ذكرت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية في بيانها المنشور عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أبرزها «أكتوبر الجديدة - العبور الجديدة - القاهرة الجديدة - المنيا الجديدة - بدر - حدائق أكتوبر - دمياط الجديدة - ناصر «غرب أسيوط» - الشروق» وغيرها.