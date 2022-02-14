«الطبية الأوروبية»: لا توجد إثباتات رسمية حول حصول لقاح عبدالله على ترخيص

قال الدكتور فؤاد عودة، رئيس الرابطة الطبية الأوروبية الشرق أوسطية بإيطاليا، إن الطب في كوبا متقدم كثيرًا رغم زيادة معدلات الفقر هناك، فمستوى البحوث العلمية رائع، وهو ما يمكن استنتاجه من الأطباء الكوبيين في إيطاليا، إذ بذلوا جهودا رائعة في مكافحة كورونا خلال انتشار الموجة الأولى، موضحًا أن الكثير من الدول صرحت سابقا بأن لديها لقاحات تقاوم متحور أوميكرون بنسبة عالية، ونحن في الرابطة الأوروبية الشرق أوسطية نحارب بأن تنتج الدول الفقيرة اللقاحات حتى نصل إلى المناعة الجماعية في العالم بأقل وقت ممكن.

لا توجد إثباتات رسمية حول حصول لقاح عبدالله على تراخيص

وعن موقفه من لقاح عبد الله، أوضح «عودة»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «90 دقيقة»، مع الإعلامية بسمة وهبة، والذي يُعرض على قناة «المحور»، أنه لا توجد إثباتات رسمية حول حصول لقاح عبدالله الذي أنتجته كوبا على ترخيص، وأنه كباحث وطبيب عالمي لا أحكم على اللقاحات بالتصريحات الصحفية، ونعتمد على ترخيص أوروبي وترخيص جدولي بعد الترخيص الأوروبي، وبالنسبة للأطباء الكوبيين في إيطاليا فإنهم لا يمكنهم الإدلاء بتصريحات حول اللقاح، كما ذكر هناك تراجع كبير في عدد مصابي فيروس كورونا المستجد في إيطاليا.

«أوميكرون» سريع الانتشار ولا يسبب نسب وفيات كبيرة

وتابع: «إيطاليا تعتمد على نسبة التطعيم، التي بلغت91% بواقع الحصول على جرعة و86% على جرعتين، كما تراجع عدد الأشخاص الذين يتلقون علاجهم في المستشفيات وغرف الإنعاش، هناك مليون ونصف المليون إيطالي لم يحصلوا على التطعيم، ونأمل فى تطعيمهم، أما متحور أوميكرون فهو سريع الانتشار ولا يسبب نسب وفيات كبيرة، «إيطاليا أول دولة نفذت الإجراءات اللازمة لرفع نسبة الحصول على التطعيم مثل دخول المستشفيات واستعمال المواصلات، وبعدها بدأ الأوروبيون في استعمال جواز المرور الأخضر الإجباري، الذي أدى إلى زيادة معدل التطعيم بسرعة كبيرة».