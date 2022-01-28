فؤاد عودة: 82% من مصابي كورونا بالعالم أصبحت أعراضهم خفيفة

قال الدكتور فؤاد عودة رئيس الرابطة الطبية الأوروبية الشرق الأوسطية بروما، إن 82% من مصابي العام بفيروس كورونا، عانوا من أعراضهم خفيفة، مشيرًا إلى أن قوة انتشار متحور أوميكرون جعلته قادرا على تكوين عدد أكبر من الطفرات والمتحورات.

متحورات ظهرت من أوميكرون

وأضاف «عودة»، في مداخلة عبر تطبيق «سكايب» مع الإعلاميين محمود السعيد ونهى درويش، مقدمي برنامج «هذا الصباح» عبر شاشة «أكسترا نيوز»: «في سلالة أوميكرون تكونت طفرات جديدة، والفيروس بدأ يتعايش مع الإنفلونزا والتقارب معها، وأعتقد أننا دخلنا مرحلة بداية نهاية الأعراض الجديدة وانخفاض وتراجع كبير في نسبة المتوفين والضغط على المستشفيات وغرف الإنعاش».

وفيات كورونا مرتبطة بأمراض أخرى

وتابع رئيس الرابطة الطبية الأوروبية الشرق الأوسطية بروما، أن حالات الوفاة، تتعلق بمعاناة المصابين من أمراض أخرى مثل السرطان والسكري والقلب، مشيرا إلى أن الوضع في أوروبا يختلف عنه في أمريكا وأفريقيا، إذ تراجعت نسبة الوفيات، كما أن نسبة المسنين المصابين بأوميكرون أقل ونسبة الشباب أصبحت هي الأكبر.

وفي وقت سابق، أكد عودة أن هناك نتائج واضحة ظهرت متعلقة بأوميكرون، التي تتشابه أعراضه بفيروس الإنفلونزا، لكنه لا يسبب فقدان حاسة الشم أو حاسة التذوق.

ولفت إلى أنّ متحور أوميكرون تغيّر بما يزيد عن 90% من الفيروس الأصلي الذي أُكتشف في مدينة ووهان الصينية، كما أنه لا يصيب الرئة ولا يسبب أي مرض خطير حتى الآن، لكنه ينشط في الجهاز التنفسي الأعلى، مسببا الإصابة ببعض الأمراض.